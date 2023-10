No es un milagro, traduce textos con tu iPhone y su cámara

Hoy quiero mostrarte una de las funciones más útiles del iPhone y que no es otra que la de traducir un texto. No necesitas nada más que la cámara de tu dispositivo. Toma nota de cómo puedes traducir un texto en lengua extranjera con tu iPhone y salir de dudas.

Cómo traducir texto con tu iPhone

La semana pasada acudí a la ciudad de Bolonia por cuestiones laborales. En mi tiempo libre aproveché para visitar la ciudad y conocer su impresionante casco antiguo, una maravilla que hunde sus raíces en la época medieval. Me encontraba justo debajo de las famosas dos torres que fueron construidas en el siglo XII. Miré los carteles y estaban en italiano e inglés. A decir verdad, ni me apetecía leer en inglés ni tener que pensar mucho en italiano, lengua de la que apenas tengo conocimiento, mal que me pese por mi primer apellido, originario de Génova. Así que decidí que el iPhone lo hiciera por mí. Te muestro cómo puedes hacerlo.

En primer lugar, abre la aplicación de la cámara y apuntas al texto en cuestión, como si fueras a hacer una fotografía. Verás que el texto queda enmarcado en unas líneas de color amarillo. Bien, pues verás en la parte inferior un círculo con esa misma representación, pulsa y pasará a ser de color amarillo. Automáticamente, verás que en el texto que has seleccionado encuentras diversas opciones y una de ellas es la de traducir. Simplemente, púlsala y verás como el texto del cual estás enfocando, no es necesario que hagas la foto, pasa a idioma castellano o al que desees. Por defecto, se traduce al idioma en el que tienes configurado el iPhone, y si quieres más idiomas adicionales, solamente tendrás que descargarlos. Todo el proceso queda sintetizado en este collage de fotos de aquí debajo, de izquierda a derecha verás los pasos a realizar.

De esta manera, no es necesario utilizar ningún tipo de aplicación adicional ni nada por el estilo. Pude enterarme de cuál era la historia de esas dos impresionantes torres que coronan la ciudad italiana. Además, no solamente te permite salir de dudas con respecto a cualquier texto, es muy útil para traducir la carta de un restaurante. En el caso de Italia no parece demasiado complejo, pero si viajas a Alemania o a Finlandia, la cosa cambia y se complica bastante. A partir de ahora, no dude en utilizar esta función que tantas veces pasa desapercibida y que puede sacarnos de un aprieto importante.