Mi móvil no enciende, ¿qué hago?

En este artículo, te vamos a contar qué debes hacer si tu móvil, en un principio, no enciende. Esta cuestión se está volviendo cada vez menos habitual, porque tenemos la mala costumbre de no apagar el teléfono jamás. Cuando vemos que el porcentaje de batería baja estrepitosamente, salimos como desesperados en busca de cable y cargador. Pero, si ha llegado a apagarse y después no arranca bien, haz todo esto que te comentamos.

Mi móvil no enciende

Ponlo un rato a cargar

Lo más sencillo es buscar el cable, el cargador y ponerlo a cargar, olvidándose un ratito de él. Hay ocasiones en las que el móvil, cuando agota su batería, no vuelve a dar señales de vida hasta pasado un rato. Por tanto, no te apures y déjalo, al menos, un cuarto de hora. Comprueba si pasado ese tiempo ya arranca con normalidad.

Pulsa el botón de encendido más

Quizás no te acuerdes ni cómo se enciende el móvil. Pulsa el botón de encendido durante más tiempo de lo acostumbrado. Si no aparece nada en la pantalla, hazlo con el cable y el cargador conectado, recuerda dejar pasar un tiempo para que a la batería le dé tiempo a tomar energía.

Comprueba que no ha estado al sol

En breve, que comenzaremos con las altas temperaturas, es muy habitual que se nos olvide el teléfono al sol y que éste provoque un apagado automático para que no se siga calentando. Si al coger tu teléfono, éste está apagado, pero muy caliente por fuera, nuestra recomendación pasa porque le quites la funda y lo lleves a un lugar a la sombra. Espera a que se enfríe, e inicia el proceso habitual.

Comprueba el cable y el cargador

Una vez que el móvil se apagado y lo has puesto a cargar, si pasa un rato y no da señales de vida quizá sea el cable o el cargador los que tienen un problema, o puede que el enchufe está sin corriente. Ve a buscar otros, comenzando primero por cambiar el móvil del enchufe en el cual está cargando a otro.

Si pasa el tiempo y nada

Quizás habrá que pensar que se trate de un problema de la pantalla. Conecta el móvil por cable al ordenador, y si éste lo detecta, es que la pantalla está para cambiar, o bien se ha soltado algún tipo de conector. Toca acudir al servicio técnico o a un lugar en el que puedan reparar el dispositivo. Tampoco hay que descartar problemas en la batería, que aparecen de manera habitual pasados dos o tres años tras la adquisición del móvil.

Unos malos hábitos de carga hacen que esta se deteriore más de lo debido, por lo que el reemplazo de la batería es una opción a valorar.De forma general, podemos encontrar buenas soluciones a precios competitivos, y siempre suele merecer la pena poder cambiar la batería. En el caso de un iPhone, el coste en el servicio técnico es de 99 €, pero si te sales de ese canal, encontrarás tiendas a un precio más asequible. Siempre tienes la opción de adquirir una batería nueva en cualquier tienda online y reemplazarla por ti mismo.

Hay que tener en cuenta que, dependiendo del modelo, ya sea un teléfono Android o uno de Apple, va a ser más o menos complicado. En algunos casos, se trata de un proceso prácticamente de ingeniería, ya que hay que utilizar ventosas, pistolas de aire caliente y destornillador es de precisión.

Te recomendamos que consulte la web iFixit para conocer más sobre el proceso de cambio de batería de tu dispositivo. Te indicarán con un tutorial en vídeo como se hace, te venden las herramientas necesarias y precisas y te muestran el grado de dificultad. De esta manera, podrás valorar si emprender la reparación por ti mismo es algo que dará una solución.