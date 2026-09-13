Logitech MX Keypad, nueve teclas que aprenden a leer lo que estás haciendo

Por fin puedo echarle el guante a un dispositivo que tenía ganas de probar. Llevo unos días con este accesorio de Logitech sobre la mesa, al lado del teclado principal, y lo primero que se nota es que la firma suiza no lo ha pensado como un simple lanzador de atajos. Cada tecla lleva una pequeña pantalla a color, así que en lugar de memorizar combinaciones o pegar pegatinas con rotulador, ves directamente el icono y el nombre de la acción que vas a ejecutar. El Logitech MX Pad es un dispositivo que, bien utilizado, ahorra mucho tiempo.

Así es el Logitech MX Keypad

Logitech lo lanzó el pasado 8 de septiembre como un producto independiente dentro de su gama Master Series, separado del MX Creative Console que la marca ya vendía desde antes. El Creative Console combina el mismo panel de teclas con un dial giratorio adicional, está orientado a diseño gráfico y edición de vídeo, y cuesta 199 euros. El MX Keypad, el que tengo yo, prescinde del dial y se vende por 99 euros, con acabado en gris grafito o gris pálido, pero el que tengo ene este color es más próximo a un blanco roto.

Físicamente es compacto, apenas supera los nueve centímetros de ancho y pesa 96 gramos, a los que hay que sumar 61 gramos más si usas el soporte de sobremesa que incluye la caja. Se conecta por USB-C con un cable de metro y medio, así que no lleva batería ni depende de Bluetooth, algo que conviene aclarar porque a primera vista, con esas pantallas encendidas, uno podría pensar que es un dispositivo inalámbrico.

Cómo funciona Logi Options+, la pieza que de verdad importa

El teclado se completa con la aplicación Logi Options+, que es donde se cuece todo. Ahí se asignan las acciones a cada tecla y, sobre todo, se crean perfiles distintos según el programa activo. En cuanto abres Word, por ejemplo, las nueve teclas cambian solas para mostrarte funciones propias de un procesador de texto.

En mi caso, Options+ organiza esas acciones por bloques, desde caracteres especiales hasta edición de textos, pasando por un apartado de formato de párrafo con opciones como aplicar sangría francesa, justificar el párrafo completo o seleccionarlo entero con una sola pulsación, sin tener que rastrear el cursor con el ratón.

Ese cambio automático de contexto es, para mí, la base real del producto, más que las nueve teclas en sí. Puedes tener quince páginas distintas guardadas y navegar entre ellas con los dos botones físicos de la parte inferior, pero lo interesante es no tener que hacerlo porque el software ya adivina qué necesitas según la ventana que tienes delante. Obviamente, Options+ necesita conexión a internet para funcionar con normalidad, un requisito que no sorprende en un accesorio de este tipo pero que hay que resaltar, porque convierte un mando físico en un dispositivo dependiente de un servicio en la nube de Logitech.

Configurarlo, eso sí, lleva su rato. La primera media hora la pasé abriendo menús de Options+, probando qué acciones tenía disponibles para cada aplicación y descartando las que no me servían. Una vez montada la estructura de páginas, el mando se vuelve casi invisible, en el sentido de que dejas de pensar en él y simplemente pulsas. Pero quien espere sacarlo de la caja y que funcione de forma intuitiva, pues no. Aquí la curva de entrada existe, y conviene decirlo con la misma claridad con la que se dice que luego compensa.

Un producto pensado para ahorrarte tiempo

Logitech concibe este teclado sobre todo como una herramienta para desarrolladores. La compañía anuncia integración nativa con GitHub Copilot dentro de Visual Studio Code, fruto de un acuerdo con GitHub, y abre la puerta a complementos de la comunidad para Claude Code y OpenAI Codex, además de compatibilidad con IntelliJ IDEA, Figma, Notion, DaVinci Resolve o Adobe Creative Cloud, entre otras aplicaciones.

Lo que sí he probado es el uso que le da alguien que pasa muchas horas tras la pantalla. Mi página principal reúne los accesos que más utilizo a lo largo del día, con atajos directos a ChatGPT, a Claude, a la web del CMS de este medio, además de WhatsApp, Telegram, el Finder, Word y el reproductor de música, todo a un solo toque desde el escritorio.

Tengo una segunda página dedicada a controles propios del sistema, como de reproducción, salto de pista, reproducir y pausar, silenciar el volumen, capturar pantalla o los emojis.

Automatizar el cambio de pestañas, insertar acciones de formato en Word sin tocar el ratón o silenciar una llamada con una sola tecla ahorra segundos que, sumados durante una jornada de redacción, se notan. No es una revolución en la forma de trabajar, es más bien una fricción menos entre la idea y la acción.

Mi veredicto tras unos días con él

El Logitech MX Keypad cumple lo que promete en la parte que he podido comprobar, que es la de asistente de escritorio consciente del contexto. Las pantallas LCD facilitan la vida más de lo que esperaba, el cambio automático de perfiles según la aplicación abierta funciona sin fallos perceptibles y la posibilidad de guardar hasta quince páginas da margen de sobra para no quedarte corto de atajos.

Si lo compras esperando plug and play, piensa que los primeros veinte minutos estarán dedicados a configuración, pero es un trabajo que una vfez hehco lo tienes para siempre. El segundo matiz es que en parte apunta a un público de desarrolladores que trabajan con inteligencia artificial en el código, un terreno que no es el mío. Para el resto, para quien escribe, gestiona correo o alterna entre una decena de aplicaciones cada hora, funciona extraordinariamente bien, y ese uso más generalista es, de hecho, el que mejor explica por qué merece la pena.