El iPad Air M3 sube de nivel con más potencia y conectividad y Apple Intelligence lo hará más grande

La semana pasada, Apple nos sorprendió con el lanzamiento del nuevo iPad Air con chip M3, una renovación que refuerza su posición como la mejor opción entre el iPad estándar y el iPad Pro. Además, llega acompañado de un nuevo Magic Keyboard, que mejora la experiencia de escritura y productividad. Estas son mis primeras impresiones tras probarlo durante unos días.

Así es el nuevo iPad Air M3

Apple ha lanzado este modelo en dos tamaños de pantalla: 11 y 13 pulgadas. La unidad que he probado es la de 11 pulgadas, y lo primero que me ha llamado la atención es lo bien equilibrada que está en cuanto a tamaño y portabilidad. No tienes la sensación de que sea pequeña en ningún momento y, al mismo tiempo, es lo suficientemente ligera y manejable para transportarla sin esfuerzo. Es algo que me ha sorprendido, ya que uso a diario un monitor de 27 pulgadas y un portátil de 15.

El diseño sigue la línea minimalista de Apple, con bordes rectos y un chasis de aluminio reciclado que es un guiño a la sostenibilidad y que también aporta solidez y, para que negarlo, elegancia. El color blanco bstrella de la unidad recibida es difícil de describir, a medio camino entre un dorado suave y un tono arena, pero lo cierto es que se ve espectacular. También está disponible en azul, púrpura y gris espacial.

El diseño no ha cambiado mucho respecto a generaciones anteriores, si bien la sensación de aspecto sigue intacta. En la mano, el iPad Air M3 se siente muy premium y resistente, lo que refuerza la sensación de estar ante un producto bien construido. El Touch ID sigue integrado en el botón de encendido, ofreciendo un desbloqueo rápido y seguro sin necesidad de Face ID.

Una experiencia visual impecable

La pantalla Liquid Retina es un auténtico placer para la vista. Gracias a la tecnología P3 Wide Color y True Tone, los colores quedan muy bien definidos y son precisos, con una gran nitidez en cualquier tipo de contenido. Viendo vídeos en YouTube, editando fotos o navegando , la experiencia es excelente.

Otro punto a favor es la reducción de reflejos. Probándolo en exteriores, he notado que la visibilidad sigue siendo buena incluso con luz directa, algo que no ocurre con todas las pantallas de este tipo. No llega al nivel de los paneles ProMotion de los iPad Pro, que tienen una tasa de refresco de 120 Hz, pero sigue ofreciendo una calidad sobresaliente.

Si bien la pantalla no cuenta con la tecnología Mini-LED, ofrece un excelente rendimiento en cualquier situación. Si vienes de un modelo más antiguo, notarás una mejora en la calibración de colores y la nitidez, lo que la hace ideal para quienes consumen mucho contenido multimedia o trabajan con imágenes y vídeos.

La estrella es el el chip M3

El nuevo chip M3 es el gran protagonista de esta generación del iPad Air. Apple ofrece una mejora del 35% en CPU y del 40% en GPU respecto al M1, y en el uso diario se nota su potencia. Lo he puesto a prueba con el exigente juego CarXStreet y multitarea con varias aplicaciones abiertas, y en ningún momento ha mostrado signos de ralentización.

Además, la eficiencia energética es algo por lo que la compañía está destacando. Con un uso intensivo, la batería ha aguantado sin problemas más de una jornada, algo que es un punto de valor para quienes se desplazan mucho. En tareas habituales y comunes, el iPad Air M3 gestiona los recursos de manera eficiente, permitiendo un gran equilibrio entre potencia y autonomía.

Cámaras, suficientes para el día a día

Las cámaras de los iPad nunca han sido su mayor atractivo, pero en este caso cumplen con creces. La cámara frontal de 12 mpx con Center Stage hace que las videollamadas sean más naturales, manteniéndote siempre en el centro del encuadre aunque te muevas. Para quienes pasan mucho tiempo en reuniones virtuales, es una gran ventaja.

La cámara trasera, también de 12 mpx y capaz de grabar en 4K, no sustituirá a tu iPhone o cámara principal, pero es más que suficiente para escanear documentos, hacer fotos rápidas o grabar vídeos con buena calidad. La calidad del micrófono también es notablemente buena, lo que se agradece en videoconferencias o grabaciones de voz. Pero en las videollamadas que he realizado con ellas, los interlocutores han resaltado la calidad de imagen. Sí, no es la cámara con más megapixeles, pero los aprovecha al máximo.

Sonido mejorado con altavoces estéreo

El sistema de sonido del iPad Air M3 es muy bueno gracias a sus altavoces estéreo con audio espacial. La experiencia auditiva es nítida y con sensaciones de sentirse envuelto, con un buen nivel de volumen y claridad en los diálogos y efectos de sonido. Tanto para ver películas como para escuchar música o jugar, el sonido está a la altura de lo esperado en un dispositivo de esta categoría.

Conectividad y accesorios

Este iPad Air cuenta con Wi-Fi 6E y la opción de conectividad 5G en el modelo con datos móviles. Como en la generación anterior, no hay ranura para tarjeta SIM física, sino que usa eSIM. La conexión Wi-Fi es rápida y estable, y en cuanto a Bluetooth 5.4, los accesorios se emparejan de manera instantánea, pasas de atender una llamadas en el iPhone con los AirPods a escuchar música en el iPad sin apenas transiciones.

El puerto USB-C no solo sirve para cargar, sino que permite conectar discos duros externos o enchufarte a un monitor para trabajar a pantalla grande. Además, la compatibilidad con cualquier hub USB-C permite expandir las opciones de conectividad con facilidad.

Preparado para Apple Intelligence

Aunque aún no está disponible, Apple ha confirmado que Apple Intelligence llegará pronto muchos dispositivos, incluido este iPad Air. Esto quiere decir que en los próximos meses podremos aprovechar funciones avanzadas de IA como mejoras en Siri, resúmenes automáticos de textos, generación de imágenes y otras herramientas que facilitarán la productividad y la creatividad. Personalmente, y habiendo probado algunas funciones en fase beta en otros dispositivos, será el punto de inflexión a la hora a sacar el máximo provecho de la productividad. Por ejemplo, con Apple Intelligence puedes eliminar personas u objetos de las fotos. Cuando esté disponible en Europa, dedicaré contenidos a estas funciones.

El Apple Pencil Pro le da vida

Este iPad Air es compatible con el nuevo Apple Pencil Pro, y si eres de los que toman notas a mano o dibujan, es un accesorio que merece la pena. La precisión es milimétrica, la latencia es mínima, y funciones como el barrel roll, que permite cambiar herramientas girando el lápiz, lo hacen más intuitivo que nunca.

También es compatible con el Apple Pencil estándar, que sigue siendo una excelente opción para quienes solo lo necesitan para escribir o marcar documentos.

Casi un portátil con el Magic Keyboard

El nuevo Magic Keyboard es otra de las grandes mejoras, lo que permite ganar en funcionalidades gracias a que la firma ha añadido una fila de teclas de función, lo que facilita el acceso rápido a controles como volumen, brillo o el modo No Molestar.

La experiencia de escritura es cómoda, con un recorrido de teclas adecuado. Además, incluye un trackpad con buena respuesta y un conector USB-C extra para cargar el iPad mientras se usa el teclado.

Gracias al diseño flotante y la posibilidad de ajustar el ángulo de visión, es un accesorio casi imprescindible si quieres utilizar el iPad como un portátil. Personalmente, estoy acostumbrado a teclado grande con mi Mac mini y al de un portátil de 15 pulgadas. Puede que me costase estar horas escribiendo sobre él, pero es una apreciación personal. En todo caso, grata experiencia picando teclas.

¿Para quién es este iPad?

El nuevo iPad Air M3 está disponible desde los 699 euros para la opción solo WiFi y 128 GB. Ya se puede reservar y las primeras unidades llegarán a los compradores desde este miércoles día 12. Es un dispositivo muy versátil y que se une al amplio catálogo de la marca para darle más opciones. Si tienes un iPad Air con chip M1 o un modelo anterior, la actualización merece la pena por la potencia extra y, en su caso, por la compatibilidad con Apple Intelligence. Si ya tienes un iPad con chip M2, quizá no notes tanta diferencia, pero si buscas un dispositivo más asequible sin renunciar a un rendimiento de alto nivel, este iPad Air es difícil de superar.

Es un excelente dispositivo en relación calidad-precio dentro del ecosistema de Apple. A principios de abril veremos explotar más sus posibilidades gracias a Apple Intelligence. Entonces, será todavía mejor.