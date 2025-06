Guía básica de términos en Mac que deberías conocer si vienes de Windows

Dar el salto desde Windows a macOS puede ser algo complejo, pero no demasiado si conoces algunos términos en Mac. Y es que no solo cambia el aspecto del sistema, sino también los nombres de muchas herramientas y funciones. Si has dado el salto, conocer este nuevo lenguaje te va a ayudar a soltarte de una forma mucho más rápida.

El Finder es tu ventana a todo

Es el equivalente al “Explorador de Archivos” de Windows. Finder te permite ver, copiar, mover y organizar todos los archivos y carpetas de tu sistema. Su icono, una cara azul sonriente, es inconfundible y aparece siempre anclado en el Dock. Desde ahí puedes acceder a tu escritorio, documentos, descargas, unidades externas o la nube de iCloud.

Dock, la barra que lo tiene todo

La barra inferior donde se agrupan las aplicaciones más usadas se llama Dock. Aquí puedes anclar apps, acceder a carpetas o ver qué aplicaciones están abiertas. Es personalizable y sirve como acceso rápido, algo así como la barra de tareas en Windows, pero con un toque más agradable.

Spotlight es Dios

Al pulsar Comando + Espacio se abre Spotlight, el potente buscador de macOS. Es más que una simple herramienta de búsqueda. Y es que además de encontrar archivos, apps y correos, puede realizar cálculos, abrir definiciones, mostrar información del tiempo o buscar en internet. Spotlight está integrado profundamente en el sistema y resulta imprescindible en el día a día.

Launchpad, tu lanzador de aplicaciones

Launchpad, aunque en MacOS Tahoe se renombra como Apps, muestra todas tus apps instaladas en forma de cuadrícula, como si estuvieras usando un iPad. Accedes a él desde el Dock o haciendo gesto con tres dedos en el trackpad. Para usuarios que vienen de iOS, es una forma muy familiar de abrir apps sin tener que ir al Finder o Spotlight.

AirDrop, para compartir sin cables

AirDrop es una función que permite enviar archivos entre dispositivos Apple sin necesidad de cables, Bluetooth visible o apps de terceros. Funciona entre Macs, iPhones y iPads, y es especialmente útil para pasar fotos, documentos o enlaces en segundos. Solo necesitas que ambos dispositivos tengan Wi-Fi y Bluetooth activados.

Time Machine, la copia de seguridad

Time Machine es el sistema de copias de seguridad de macOS. Una vez configurado con un disco externo, guarda versiones de tus archivos y sistema de forma automática y periódica. Puedes “viajar atrás en el tiempo” y restaurar archivos borrados, versiones anteriores de documentos o incluso todo el sistema si has tenido un problema grave.

Mission Control, ver todas tus ventanas

Quizás uno de los términos en Mac más desconocidos. Con solo deslizar tres dedos hacia arriba o pulsar F3, activas Mission Control, una vista general de todas las ventanas abiertas, escritorios y apps en pantalla completa. Es ideal para usuarios multitarea y para quienes prefieren trabajar con varios espacios organizados.

iCloud Drive, tu disco duro en la nube

iCloud Drive es la solución de almacenamiento en la nube de Apple. Se integra directamente en Finder y permite guardar archivos para acceder a ellos desde cualquier dispositivo Apple. Además, muchas apps utilizan iCloud para sincronizar contenido, como Notas, Recordatorios o la app Archivos en iPhone.

App Store, el centro de descargas

Aunque se parece a la tienda de aplicaciones de iOS, la App Store de macOS tiene su propio catálogo adaptado al escritorio. Desde ella puedes instalar apps, actualizarlas o consultar reseñas. Además, si usas una cuenta Apple, puedes ver tu historial de descargas y restaurarlas fácilmente.

Ventura, Sonoma, Tahoe… ¿Qué son?

Los nombres como Ventura, Sonoma o el próximo macOS Tahoe no son marcas de vino, sino versiones del sistema operativo. Apple los nombra con lugares emblemáticos de California desde hace años. Cada versión trae mejoras de rendimiento, nuevas funciones y mayor integración con dispositivos como iPhone, iPad o Apple Watch.

Disfruta de tu Mac

Pasar de Windows a macOS es más que un cambio de interfaz. Familiarizarte con estos términos en Mac te ayudará a manejar tu equipo con más confianza, descubrir funciones útiles y aprovechar todo el potencial del ecosistema Apple. Al principio puede parecer extraño, pero con el tiempo, todo encaja.