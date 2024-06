George Zhao, CEO de HONOR: ‘Si no hay privacidad, no hay futuro para la IA’

HONOR está apostando fuerte por la inteligencia artificial, y lo hace con una filosofía centrada en el ser humano. En esta entrevista con George Zhao, dentro del marco de Viva Tech, descubrimos cómo la empresa se diferencia de sus competidores en el espacio de IA, los detalles de su colaboración con Google y su compromiso con la privacidad del usuario.

Pregunta. – ¿Cómo se diferencia Honor en el espacio de IA frente a otros competidores de smartphones?

Respuesta. – Consideramos cómo la IA empodera a las personas siguiendo una filosofía centrada en el ser humano. Muchas personas solo hablan de aplicaciones de IA. Al diseñar nuestro sistema operativo, creemos que en el futuro será muy importante que MagicOS entienda a las personas para ser una solución centrada en el ser humano. Tenemos cuatro capas.

Primero, utilizamos completamente la capacidad de dispositivos cruzados, haciendo que trabajen juntos – teléfono, PC y tableta. Es el motor de IA de sistema operativo cruzado.

En segundo lugar, está la IA en el dispositivo: Magic Live AI Engine – estudiando y aprendiendo sobre el usuario para gestionar el sistema. Basado en esta necesidad, organiza los recursos para apoyar al usuario. MagicOS es una interfaz de usuario basada en intenciones.

Luego está Gemini AI o aplicaciones de IA. Estos son los que desarrollan los OEMs de smartphones y los proveedores de servicios.

Finalmente, la interfaz de IA en el dispositivo para la nube: es solo una interfaz. Por ejemplo, puede usar ChatGPT 4.0. En el dispositivo se interfiere con la nube sin compartir todo.

En el futuro, solo cuando los smartphones soporten estas cuatro capas podrán decir que soportan IA. Hoy en día, la mayoría de las IA son aplicaciones de IA.

P.- Cuéntenos más sobre la colaboración con Google

R.-HONOR está abierto a colaborar con toda la industria y el ecosistema. Google es un socio importante. En la Capa 3 estamos abiertos a todos. Lo apoyaremos. Tendremos servicios impulsados por Google Cloud. Desarrollaremos la función y la característica. Esta solución también estará abierta a todos.

P.- ¿Qué pasa con Gemini Nano?

R.-Aún no hay nada decidido. Hoy usamos nuestro propio modelo en China, para el extranjero estamos abiertos a todas las posibilidades.

P.- ¿La IA solo funcionará dentro del ecosistema de Google?

R.- Los escenarios de uso son muy complejos hoy en día. Como primer paso, solo soportamos dispositivos HONOR. En el futuro, cuando podamos garantizar una buena experiencia, podemos crear, por ejemplo, un programa de certificación e invitar a otros OEMs como los de laptops y tabletas a unirse al ecosistema.

P.- ¿Cómo de grande es su ecosistema con Snapdragon Seamless?

R.- En MagicRing hay cierta capacidad de hardware. El mecanismo de seguridad del sistema – estas soluciones son realizadas por HONOR. Basado en MagicRing, nuestro teléfono, PC y tableta pueden trabajar juntos. Ahora soportamos 8 operaciones conectadas concurrentemente. Por ejemplo, la PC con el teclado hace un buen trabajo de productividad. Sin embargo, el rendimiento de la cámara es deficiente. Con MagicRing, tu portátil puede usar la cámara del smartphone.

P.- ¿La IA generativa se integrará en los dispositivos HONOR? ¿Podremos resumir texto y crear elementos dentro de imágenes?

R.- Sí. Haremos todo lo posible por integrar más. Estamos abiertos a toda la industria. Integraremos más aplicaciones de la capa 3. Gemini es solo uno de los socios. En China hay muchos socios. Para HONOR, las Capas 1 y 2 son nuestro enfoque. La capa 3 está abierta a todos. HONOR apoyará más aplicaciones de socios en el futuro. HONOR proporciona una plataforma basada en la capa 1 y 2, los socios pueden usar el LLM de HONOR y otros modelos de IA. Nos esforzaremos por hacerlo lo antes posible y tantos servicios como sea posible.

P.- ¿Qué puede decir de la privacidad específica de la IA?

R.- La privacidad es nuestra prioridad número uno. Si no hay privacidad, no hay futuro para la IA. HONOR usa el sistema operativo dual TEE y un chip de seguridad discreto para la protección en el dispositivo. Los datos del usuario no van a la nube pública. Ningún proveedor tiene acceso a los datos del usuario. El usuario es el propietario de los datos. Queremos usar la capacidad de IA para ayudar al usuario a gestionar sus datos. Por ejemplo, al usar ChatGPT para escribir un informe anual, se pedirían datos financieros. Elegir qué datos compartir es importante. El acceso de las aplicaciones a los datos del usuario debe ser gestionado. HONOR busca minimizar el acceso de las aplicaciones a los datos para garantizar la privacidad del usuario.

P.- ¿Cómo diferenciará HONOR los datos al usar diferentes servicios de IA en la nube?

R.- Esto se basa en gran medida en la autorización del usuario hoy en día. HONOR ayudará al consumidor final a gestionar la autorización. Según el contexto, en el dispositivo se seleccionarán y compartirán solo los datos necesarios con la nube bajo la autorización del usuario.

P.- ¿Cómo es el enfoque de HONOR diferente al de otros? ¿O significa esto que HONOR puede ofrecer características similares a las de otros?

R.- Si usamos el motor de IA para estudiar la intención del usuario, eso es LLM trabajando en el fondo y eso es importante. Si usas un LLM de 7B, es un consumo de energía considerable. MagicLive tiene un bajo consumo de energía, lo cual es importante. La tecnología de las capas 1 y 2 requiere un tiempo de desarrollo más largo. La solución de la capa 3 se puede crear integrando la capacidad de IA en productos existentes. Ahora colaboramos con Google Cloud y trabajaremos para crear más aplicaciones de la capa 3.

P.-¿Cuántos datos se recopilarán activamente? ¿Cuántos datos están almacenando y por cuánto tiempo?

R.- Todos tus datos personales son tu propiedad. Puedes desactivar estas opciones. Las opciones deben ser permitidas por el consumidor.

P.-¿Están planeando hacer modelos verticales más pequeños?

R.-HONOR tiene varios modelos para su motor de IA. Algunos modelos no requieren 7B parámetros. El modelo de lenguaje de gran tamaño o LLM de 7B requiere ciertos recursos y energía para funcionar. Algunos modelos más pequeños pueden funcionar en segundo plano y analizar acciones simples. Tenemos modelos de 7B, 2B o incluso más pequeños para gestionar diferentes servicios. En la capa 1 y 2 nuestras aplicaciones están basadas en IA en el dispositivo, los datos no pueden ir a la nube. En la Capa 3 podemos usar capacidades de IA de terceros, como la traducción de Gemini, que están basadas en IA en la nube.

P.-Estrategia para Europa: ¿qué falta para dar el siguiente paso? ¿Invertirán más en diferentes productos?

R.- Estrategia y compromiso a largo plazo. En 2023 invertimos el 11,5 % de los ingresos en I+D, la proporción es más alta que en otros. HONOR usa productos y servicios para conectarse con la industria, ganamos cuota de mercado con productos. En 2023 vimos un buen progreso, así que en Barcelona lanzamos nuestro Magic6 Pro, lanzamos nuestra capacidad en el dispositivo. Tenemos el mejor teléfono plegable de la industria. Nuestra estrategia: si aprecias nuestro diseño e innovación y tenemos la base de crecimiento. Paso a paso construimos nuestro negocio. En 2023 tuvimos un crecimiento del 200 % en el mercado europeo. Este año creo que tendremos otra tasa de crecimiento del 70 % o incluso más alta. Continuaremos apuntando al mercado premium. Desde productos de 299 hasta 2599 euros, tenemos un amplio catálogo. Estos son productos clave. En el Q1 tenemos un 20 % del mercado de plegables en la UE. La próxima generación puede que lleguemos al 30 %.

P.- ¿Cómo cambiará la IA la forma en que usamos los smartphones? ¿Cuál es el futuro?

R.- La IA en la nube es muy poderosa y requiere mucho poder de procesamiento. Nuestra perspectiva es que la IA en el dispositivo proporcionará un equilibrio. Nos enfocamos en la capa 1 y 2 que realmente apoyan y empoderan a las personas. HONOR organizará todos tus dispositivos, permitiéndoles trabajar juntos y compartir recursos y poder de cómputo. En los próximos 5 años continuaremos con esto. La Capa 3 es fácil de comercializar porque puedes hacer una demostración fácilmente. En el futuro habrá millones de aplicaciones. HONOR se diferencia de otros con la capa 1 y 2. Creo que todos los proveedores seguirán la estrategia de 4 capas de HONOR.

P.- Apple anunciará su asociación con OpenAI. Si pudiera elegir un socio, ¿quién sería su socio: Google o OpenAI?

R.- Estamos muy abiertos a ello. Por ejemplo, en China ya tenemos más de 100 socios trabajando en aplicaciones de la Capa 3. En términos de Gemini y OpenAI, ¿por qué no ambos? Depende de la experiencia del usuario que ofrezca. En el futuro, tal vez no sean 2, sino 3, 4 o más.

P.-Mencionó antes que la IA generativa impulsada por Google Cloud, ¿significará que podremos usar Gemini en sus smartphones en el futuro?

R.- Espero que podamos acelerar nuestro progreso con Google Cloud y otros socios para que en el futuro los usuarios puedan disfrutar de Gemini AI y otros servicios en nuestros smartphones.