Fitbit Charge 6 una de las mejores pulseras inteligentes para medir entrenamientos y salud, y ahora cuesta un 22% menos

¿Te interesa monitorizar tu salud con un dispositivo inteligente, pero no buscas algo tan aparatoso como un smartwatch? Puedes hacerte con una pulsera smart. De hecho, ahora mismo tienes la Google Fitbit Charge 6, que mide tu sueño, actividad, estrés y frecuencia cardíaca, incluye GPS y hasta pago por NFC, rebajada a menos de 110 € respecto a los más de 140 € que suele costar.

Una buena oferta para una muy buena pulsera inteligente, con batería que dura hasta 7 días, resistencia frente a inmersiones de hasta 50 metros y total compatibilidad con YouTube Music, Google Maps y Google Wallet. No tiene nada que envidiar a la mayoría de relojes smart, y encima cuesta menos y es mucho más compacta.

Por qué te lo recomendamos

La batería dura una semana completa con uso cotidiano.

Monitoriza tu salud constantemente y con más precisión que la mayoría de relojes y pulseras.

Incluye 6 meses de Fitbit Premium gratis, con funciones avanzadas de monitorización de salud.

Te permite ver mapas, hacer pagos o escuchar música con solo hacer unos gestos de muñeca.

Monitorización de hasta 40 tipos de ejercicio diferentes, incluyendo yoga o HIIT, GPS integrado para rutas, control de YouTube Music, pagos con la muñeca… El Google Fitbit Charge 6 da razones más que suficientes para recomendarlo frente a la mayoría de pulseras y relojes smart. Mide la frecuencia cardíaca con muchísima precisión y hasta se puede conectar con máquinas de gimnasio vía Bluetooth. Está directamente a otro nivel, y más con ese diseño tan compacto y resistente que tiene.

Es discreto, pero no escueto en funciones. De hecho, hasta te puede indicar cuándo puedes apretar más con el ejercicio y cuándo debes aflojar el ritmo, incluyendo hasta funciones de electrocardiograma. Analiza tu sueño para puntuarte y darte recomendaciones, su batería dura una semana y, en definitiva, te ayuda a vivir mejor y más sano. Si quieres cuidarte, es lo que buscas.¿Qué opinan sus compradores?

Hay mucha satisfacción entre las reseñas de compradores del Google Fitbit Charge 6, sobre todo por su precio y por las funciones NFC y monitorización que tiene. Echa un vistazo a varias opiniones reales a continuación:

«Además de las mediciones típicas (que hace con bastante precisión), me encanta que sea de las pocas bandas con NFC para pagar o que sincronice con Google Maps para guiarte sin sacar el móvil.»

«Tiene un montón de funciones, caminar, pulso, oxigeno, como está su sueño. No es muy grande por lo que no se hace engorroso de llevar.»

«Comparada con otras pulseras, es buena relación calidad/precio. No me arrepiento de haberla comprado.»

Si la pides ya, puedes recibirla en tan solo 24 horas desde que realices el pago. Esta pulsera smart de Google es una de las mejores del mercado, y ahora la tienes a un precio perfecto.

