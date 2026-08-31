En el evento Apple del 9 de septiembre no solo se estrena el iPhone plegable, se cambian las reglas

El evento Apple del miércoles 9 de septiembre, convocado a las 19:00 va a ser, en teoría, la cita de siempre. Es decir, nuevos iPhone, nuevo Apple Watch, mucho hype y a otra cosa. Pero las filtraciones de las últimas semanas dibujan algo distinto. No es que Apple presente un móvil más. Es que, si se cumplen los rumores que manejan Bloomberg y los principales analistas, la compañía está tocando a la vez seis piezas de su negocio que llevaban una década intactas.

Un plegable que rompe trece años de diseño

El más vistoso de los seis frentes es el más citado en medios, el primer iPhone plegable, que varias fuentes ya llaman iPhone Ultra. Según Ming-Chi Kuo, Mark Gurman y el analista Jeff Pu, se trata de un formato libro con pantalla exterior de en torno a 5,5 pulgadas y una interior de casi 7 con proporción 4:3, bisagra de metal líquido y un pliegue que, según los rumores más optimistas, apenas se notaría al tacto. Prescinde de Face ID por falta de espacio y lo sustituye por un Touch ID lateral, un detalle que por sí solo indica cuánto está dispuesta Apple a ceder con tal de meter la pantalla plegable en un cuerpo de 4,5 milímetros de grosor abierto.

Apple rompe su propio calendario

El segundo cambio es menos vistoso pero más estructural. Gurman sostiene que Apple dividirá por primera vez el lanzamiento de una generación de iPhone en dos tandas: el iPhone 18 Pro, el Pro Max y el plegable llegarían en septiembre, mientras que el iPhone 18 estándar y un nuevo iPhone 18e de entrada se retrasarían hasta la primavera de 2027. Desde el iPhone original en 2007, la compañía había mantenido septiembre como fecha única. Repartir el catálogo en dos momentos del año permite, según las fuentes citadas, aliviar la presión sobre fábricas y componentes y dar a cada gama su propio foco mediático, algo que hasta ahora se diluía en un solo evento.

Unos auriculares que ven por ti mediante Siri

El tercer movimiento conecta con la inteligencia artificial de una forma poco habitual en Apple. Gurman ha filtrado unos AirPods Ultra equipados con cámaras infrarrojas que actuarían, en sus propias palabras, como «ojos para Siri», captarían lo que el usuario tiene delante para que el asistente responda con contexto visual, sin necesidad de sacar el móvil ni mirar una pantalla. Es la primera vez que Apple llevaría este tipo de percepción a un accesorio de audio, y encajaría con la estrategia de Meta y sus gafas inteligentes, aunque en formato auricular.

La Siri que Apple lleva años prometiendo

El cuarto frente es el que Apple ha reconocido explícitamente, aunque con la boca pequeña. La compañía ha confirmado a CNBC que la Siri renovada «sigue en camino para lanzarse en 2026», sin precisar cuándo ni la versión de iOS. Según las filtraciones, el nuevo asistente incorporará el motor de Gemini de Google como base, adaptado a los estándares de privacidad de Apple, y el objetivo inicial de iOS 26.4 se ha ido desplazando hacia iOS 26.5 o incluso iOS 27, que se anunciaría precisamente en este evento.

La casa conectada, la pieza de un puzzle ambiocioso

El quinto movimiento es el más incierto en cuanto a fecha. Apple lleva más de un año trabajando en un hub doméstico con pantalla, pensado como centro de control del hogar y posible sustituto de un HomePod tradicional. Las filtraciones más recientes hablan de un lanzamiento entre finales de este año y principios de 2027, así que su presencia en el evento del día 9 no está para nada garantizada; en el mejor de los casos, podría anunciarse ese día y salir a la venta más tarde.

Una keynote que se prevé intensa

Tomados por separado, son seis anuncios distintos. Juntos, dibujan una compañía que amplía su catálogo de gama alta con un tercer escalón por encima del Pro Max (los analistas sitúan el iPhone Ultra entre 2.000 y 2.500 dólares, con Ming-Chi Kuo y Bloomberg en esa horquilla y UBS algo por debajo), que reparte sus lanzamientos a lo largo del año en lugar de concentrarlos en septiembre y que empieza a construir, de forma consistente, una capa de inteligencia artificial que se extiende del iPhone a los auriculares y al hogar. Y para rematar la faena, con John Ternus al frente de un evento que promete.