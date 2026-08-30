Las cámaras de los AirPods, la apuesta con la que Apple quiere que tus oídos también vean

Apple lleva meses trabajando en unas cámaras de los AirPods que no tienen nada que ver con las de un iPhone. No sirven para guardar recuerdos ni para grabar vídeos. Su función es alimentar a Siri con información sobre lo que el usuario tiene delante. Encaja con Visual Intelligence, el sistema que ya permite al iPhone identificar objetos, traducir carteles o reconocer productos con solo apuntar la cámara. Trasladar esa capacidad a un auricular significa que ya no haría falta sacar el móvil del bolsillo. Bastaría con mirar algo y preguntar en voz alta.

Unas fotos que nadie llegará a ver

Estas cámaras de los AirPods no graban vídeo en ningún momento, solo imágenes fijas. El propio código filtrado describe dos modos de captura. Uno activo, que toma fotografías de 640 por 640 píxeles cuando el usuario pide ayuda a Siri, y otro pasivo, de 320 por 320 píxeles, que recoge datos del entorno de forma más discreta.

Cada auricular llevaría su propio sensor, sincronizado con el del oído contrario para componer una imagen conjunta. Un sistema de corrección tendría en cuenta el movimiento de la cabeza y descartaría capturas borrosas o tapadas por el pelo, algo que Apple ya advierte en el propio sistema con un aviso para mantener los AirPods despejados. Nada de esto llegaría a la galería de fotos del iPhone. Las imágenes se procesan y se analizan, pero no se guardan como fotos convencionales, así que el resultado es más parecido a un sensor de ambiente que a una cámara al uso.

Una fecha que no está definida

Apple maneja en paralelo dos versiones de este proyecto, identificadas internamente como B790 y B798. Según ha escrito Mark Gurman en su boletín Power On de Bloomberg, la variante B790 está más cerca de producción y figura como candidata a llegar antes de que acabe el año, posiblemente en septiembre junto a los próximos iPhone.

La versión más completa, la B798, seguiría apuntando a finales de 2027, coincidiendo con el aniversario del iPhone. No sería extraño que la keynote de este año sirva solo para presentar unos AirPods renovados sin cámara todavía, dejando la función de la que hablamos para más adelante.

Ver mucho no siempre es entender más

El reto de estas cámaras es que Apple necesita convencer de que ver el entorno aporta algo que Siri no resuelva ya con el micrófono. La comparación con las gafas inteligentes de Meta es inevitable, y ahí la recepción del público de momento es tibia y de expectación. ¿Aportarán valor y serán eficaces con la nueva Siri? Puede que 2027 sea su año si finalmente este otoño no las vemos.

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