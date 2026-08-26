El evento de Apple es el 9 de septiembre, llegará el primer iPhone plegable y mucho más

Apple ya ha empezado a mover ficha antes de lo previsto. Ayer presentó el nuevo Mac mini con chip M6 y el Mac Studio con M5 Ultra, un adelanto de que la maquinaria de lanzamientos de otoño ya está en marcha. Y ahora, el evento de Apple en septiembre ya tiene fecha oficial, el miércoles 9. La compañía ha empezado a enviar ya las invitaciones a la prensa, con el lema «Surprise and shine» y una cita a las 10:00 de la mañana, hora de California, por lo que en España será a las 19:00 horas.

Hasta ocho productos distintos podrían subir al escenario esa tarde, desde el primer iPhone plegable de la historia de la compañía hasta un asistente para el hogar completamente nuevo. No todo lo que suena para septiembre va a llegar en ese momento. Algunos de los productos más comentados de las últimas semanas, como los AirPods con cámara, siguen sin fecha clara y varias fuentes apuntan a que no estarán listos hasta 2027.

El plegable que le quita el protagonismo al propio iPhone Pro

La cita de septiembre presentará previsiblemente tres modelos de iPhone. El iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max mantienen el diseño que Apple estrenó con la generación anterior, aunque con un Dynamic Island más pequeño y un chip A20 Pro fabricado en el nuevo proceso de 2 nanómetros.

La cámara gran angular estrenará apertura variable y se suma un nuevo tono, Dark Cherry, a la paleta de colores. Son cambios de continuidad, más que de ruptura. El verdadero protagonista será el iPhone plegable, que en los rumores circula como iPhone Ultra o iPhone Fold. Se espera una pantalla exterior de alrededor de 5,3 pulgadas y una interior próxima a las 7,7 cuando se despliega, con una bisagra diseñada para disimular al máximo el pliegue central.

Relojes que cambian por dentro, no por fuera

El Apple Watch Series 12 y el Apple Watch Ultra 4 completan el bloque de wearables previsto para el evento. Ambos incorporarían un chip más rápido de la familia S, con mejoras orientadas sobre todo a las funciones de salud y a la autonomía. El diseño, en cambio, se mantendría prácticamente igual al de la generación anterior. Algunas filtraciones de proveedores taiwaneses apuntan a un Ultra 4 más fino y con sensores revisados, aunque esa información todavía no la ha corroborado ninguna fuente de peso.

Apple quiere entrar en el salón por la puerta grande

El otro gran eje del evento apunta al hogar conectado. Gurman ha repetido en varias ocasiones que el nuevo Apple TV y el HomePod mini estarán listos para este otoño, con un salto de potencia que en el caso del televisor incluiría más memoria RAM y un chip más veloz para tareas con inteligencia artificial.

A esos dos se sumaría la novedad real de la jornada, un altavoz con pantalla que haría de centro de mando para el hogar inteligente. Se habla de una pantalla cuadrada de en torno a siete pulgadas y de una integración profunda con la nueva Siri basada en IA. Apple llevaría años trabajando en este dispositivo y septiembre podría ser, por fin, su presentación.

Los productos que se han quedado en la sala de espera

El iPad mini con pantalla OLED, uno de los rediseños más esperados del catálogo, apunta a octubre según la cobertura de MacRumors y otros medios especializados, ya fuera del paquete principal del evento.

Los AirPods con cámara son el caso más confuso. Gurman ha ido cambiando de versión en los últimos meses, primero habló de una fase de pruebas avanzada ydespués de un retraso hasta finales de 2027. Un vídeo de demostración apareció filtrado dentro de una beta de macOS, pero eso no garantiza que el producto esté listo para salir a la venta. Por ahora, la opción más repetida entre los rumores es que Apple los reserve para 2027.

El Mac mini y el Mac Studio ya están en la calle, por lo que el evento de Apple en septiembre concentraría el mayor volumen de estrenos de los últimos años, aunque no todos lleguen a la vez ni al mismo ritmo. La lista definitiva se conocerá el 9 de septiembre, pero las piezas que ya se han movido esta semana apuntan en esa dirección.