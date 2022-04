El mundo de las criptomonedas parece todavía algo muy lejano para muchas personas. Pero la realidad es otra, ya están aquí y podemos utilizarlas en multitud de circunstancias y maneras. Una de ellas es el pago en comercios físicos. Sí, es posible pagar una compra en una amplia red de comercios tradicionales gracias a herramientas como EurocoinPay. Hemos hablado con Herminio Fernández de Blas, CEO de la compañía, sobre el presente y el futuro de estas divisas

EurocoinPay, vanguardia hecha realidad

EurocoinPay nace con el propósito de poder acercar el mundo de las criptomonedas y acercarlo al usuario corriente. De esta maneras, puede animarse a comprar este tipo de divisas y aprovecharse de sus ventajas. Comprar en una tienda y pagar con tu wallet, independientemente de que se trate de otra como Coinbase, es posible.

Según Herminio, una de las principales ventajas de hacer uso de esta plataformas es que se basan en la tecnología blockchain.. «La red blockchain es segura y nunca ha fallado en una transacción. De las más de 100.000 millones de transacciones hechas con blockchain, ninguna ha resultado fallida. Las comisiones son mínimas a pesar de hagas una transferencia con una cantidad alta».

Esta es una ventaja que los usuarios pueden aprovechar, ya que no solo hay una enorme seguridad y bajas comisiones. De todos es sabido que una de las características de las criptomonedas es su volatilidad. Esto no deja de ser una enorme ventaja para cualquier usuario, que puede utilizar esta circunstancia en su beneficio. Los comercios pueden unirse a EurocoinPay para poder aceptar este tipo de pagos por parte de sus clientes y mediante su app. Una nueva forma de tratar con el dinero

«Los comercios se registran en EurocoinPay para aceptar criptos como medio de pago. Se está desarrollando un sistema mediante algoritmos de Inteligencia Artificial con la Universidad de Salamanca que recomienda al cliente con qué criptomoneda debe pagar en un momento concreto, lo que hace que la volatilidad sea una bendición para las 150 criptos más potentes».

Herminio considera que «probar EurocoinPay para invertir en criptomonedas, no requiere una gran cantidad de dinero. Un inversor debe arriesgar siempre que esté dispuesto a perder, pero la previsión de las criptomonedas debe ser que estas “holdeen”, es decir, comprarlas y no gastarlas. Las criptos son un valor seguro si no hacemos trading. En este caso, y para cualquier inversor sin conocimientos, las va a terminar perdiendo».

El futuro de las criptomonedas es prometedor, a pesar de algunos vaivenes, y buena prueba de ello es que ya es posible pagar en un comercio con ellas. Hacerlo supone dar un paso adelante que permitirá normalizarlas y hacer que el usuario estándar les pierda el miedo. La revolución financiera ya ha comenzado.