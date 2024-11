Estos móviles ya no se van a beneficiar de todo el potencial de WhatsApp

WhatsApp, la aplicación más utilizada del mundo, dejará de proporcionar actualizaciones a aquellos usuarios que tengan todavía en uso estos dispositivos móviles. Si por cualquier causa todavía empleas uno de ellos, WhatsApp puede suponer a partir de ahora un problema.

Los móviles que se despiden de WhatsApp

Esta relación de dispositivos es la que desde hoy, 1 de noviembre, ya no van a recibir más actualizaciones que corrijan fallos de seguridad o apliquen nuevas funciones.

– HTC: Desire 500, Desire 601, One X, One X+.

– Huawei: Ascend P6, Ascend Y300.

– LG: G2 Mini, L90, Nexus 4, Optimus G.

– Motorola: Droid Razr HD, Moto E (1ª generación), Moto G (1ª generación).

– Nokia: Lumia 920, Lumia 1020.

– Samsung: Galaxy Ace 3, Galaxy Note II, Galaxy S3, Galaxy S4 Mini.

– Sony: Xperia SP, Xperia T, Xperia V, Xperia Z.

– ZTE: Grand X, ZMAX.

En cuanto a dispositivos de Apple, el iPhone 5 y el iPhone 5c.

Que estos móviles ya no reciban actualizaciones de WhatsApp implica varias limitaciones importantes para sus usuarios. Por ejemplo, ya no recibirán nuevas funciones y, por tanto, se va a quedar en una aplicación que no va a proporcionar el máximo rendimiento a los usuarios.

De la misma manera, si hay algo importante por lo que una aplicación se actualiza es porque corrige todos los problemas de seguridad. En el caso de WhatsApp, los dispositivos van a quedar expuestos a brechas de seguridad que pueden poner en una situación muy comprometida el contenido de los chats.

Con el tiempo, alguna de las funciones con las que cuenta WhatsApp, en la actualidad, comenzarán a dar fallos, y ya no tienen ningún tipo de soporte a los cambios en las infraestructuras de la red, o incluso, al software de los propios servidores de WhatsApp. Igualmente, la falta de actualización implica que WhatsApp deje de ser compatible con otras aplicaciones y servicios que si se actualizan, limitando totalmente la integración o el uso conjunto de herramientas.

Es evidente que esto forma parte de un ciclo de obsolescencia planificada. Las aplicaciones móviles, incluida WhatsApp, cada vez necesitan más requerimientos y todos los dispositivos móviles referidos arriba cuentan ya con muchos años como para poder seguir funcionando correctamente. Por ejemplo, el iPhone 5 fue lanzado en septiembre de 2012, y el iPhone 5c, justo un año más tarde.

En el caso de que todavía utilices WhatsApp en alguno de estos teléfonos, podrá seguir empleando la aplicación, pero ya bajo unas circunstancias bastante complicadas que pueden poner en riesgo tu seguridad. Actualizar a otros dispositivos es, obviamente, la opción más interesante.