Esto es lo primero que debes hacer cuanto te subas a un coche con Android Auto

La tecnología no para de avanzar. La evolución de los móviles y de los vehículos ha ido paralelamente. Los teléfonos y coches pueden ser compatibles entre sí y disfrutar de algunas funciones de forma conjunta. Es el caso de Android Auto.

Esta aplicación de Google permite que tu móvil Android se integre en tu vehículo. Esta app suele ser una gran aliada para la conducción. Su interfaz es simple e intuitiva y disminuye las distracciones al volante. Puedes usar Google Maps, reproducir música y responder a mensajes con tu voz sin necesidad de recurrir a tu teléfono. Configurarla es sencilla, pero tienes que conocer bien sus funciones para mejorar tu experiencia al volante.

El primer paso que debes realizar

Si te subes a un coche con Android Auto es bueno conocer las funciones con las que cuenta para sacarle el mejor partido. Para ello, tienes que saber cuáles son sus aplicaciones estrellas.

El primer paso que tienes que realizar es eliminar apps que no quieres que aparezcan en la pantalla de tu vehículo. Para ello, bastará con abrir la configuración de Android Auto en tu móvil y pinchar en el apartado de personalizar menú de apps. Desde aquí puedes borrar todas las aplicaciones que no vayas a utilizar. Las más usadas suelen ser: llamadas, Google Maps, Spotify, etc.

Esta app está adaptada para funcionar en el coche. Puedes hacer que la aplicación se abra automáticamente cuando entres en tu coche y te conectes a su Bluetooth. Para ello, sólo tienes que realizar estos pasos:

En tu móvil abre la abre de Android Auto. Pincha en ajustes. Luego, clica en ajustes del coche. Debes pulsar en Activar automáticamente. El modo de conducción automático cuenta con dos opciones: activarlo cuando el dispositivo se conecte al coche por Bluetooth o cuando se detecte que estás conduciendo. Elige la opción que prefieras.

Otras funciones de Android Auto

Otro de los trucos que puedes activar en Android Auto es la opción de ponerlo en modo No Molestar. Esta función puede activarse desde el apartado de Comportamiento de los ajustes de la propia aplicación.

Android Auto te permite seleccionar y organizar las aplicaciones que necesites. Podrás ordenarlas de forma alfabética o personalizada. Si no quieres que te distraigan al volante también puedes hacer que no se muestran las notificaciones de los mensajes que recibes. O bien, también puedes recibir notificaciones pero sin sonido para evitar distracciones.

Si recibes una llamada mientras estás conduciendo, Android Auto activará automáticamente el manos libres. Sólo tendrás que coger la llamada y hablar sin necesidad de recurrir al teléfono.

Estas son algunas de las funciones más interesantes de Android Auto. El primer paso que tienes que realizar es conectar tu dispositivo y hacer uso de las apps que necesites.