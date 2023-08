Desvelado el misterio: un iPad causó el derribo de un helicóptero antincendios

En julio de 2022 ocurrió un accidente mortal con un helicóptero Chinook destinado a sofocar un incendio en los Estados Unidos, concretamente en North Fork, Idaho. Tal como puede verse en el video, la aeronave estaba tomando agua en un río cuando de pronto comenzó a girar sobre sí misma sin control y cayó. El resultado, los 2 tripulantes fallecidos y la pérdida total del aparato. Las investigaciones han concluido que el causante del derribo de este helicóptero fue un iPad.

El iPad que provocó la caída

Es muy habitual que las tripulaciones de aeronaves, tanto de helicópteros como de aviones comerciales, utilicen tablets como EFB, es decir, como Electronic Flight Bags. Bajo este nombre se conocen a las apps que se emplean para poder facilitar la operativa en vuelo. Por ejemplo, consultar cartas de navegación, acceder a mapas detallado de terreno, planificar el vuelo o seguir los procedimientos durante un vuelo. Por tanto, el iPad es un excelente aliado de los pilotos, y en este caso también.

Sin embargo, y tras haber rescatados los restos de la aeronave del agua, se descubrió que había un iPad entre los pedales que se utilizan para manejar el helicóptero. Las investigaciones del NTSB determinaron que el iPad, probablemente por las vibraciones, se soltó de su soporte y fue a caer en esta zona. Un helicóptero no es un lugar en el que los tripulantes dispongan de demasiado espacio, y el iPad presionó los pedales sin dar tiempo a reaccionar. La caída de la aeronave era algo inevitable, ya que no fueron capaces de tener acceso a esta zona. Deberían haberse desabrochado para ello, y el tiempo no daba ninguna posibilidad a evitar el desastre.

El informe ha dejado claro estos hechos por la posición del iPad, que estaba encajado entre los pedales y provocó una presión sobre ellos que hizo al helicóptero girar sobre sí mismo y caer. El informe completo puede consultarse en este enlace, (en inglés).

En todo caso, lo más probable es que se tomen acciones sobre el uso de tablets en estas aeronaves, estandarizando un soporte que impida que el dispositivo pueda quedar inestable o caer en fase de vuelo. Ya se sabe que los accidentes aéreos tienen como cometido analizar las causas que los provocaron y corregir los fallos que han llevado a ese incidente.

El Boeing CH-47D Chinook es un helicóptero con un largo recorrido tanto en el transporte de tropas como de carga, siendo también empleado en la extinción de incendios en algunos países del mundo.