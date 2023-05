¿Por qué mi iPad no tiene calculadora?

Si eres usuario de iPad habrás notado que no existe aplicación nativa de calculadora, algo que si tiene tu iPhone, tu Mac o incluso, tu Apple Watch. ¿A qué se debe este desaguisado que lleva desde 2010 sin resolverse? La culpa es que echársela al difunto CEO de Apple, Steve Jobs, que falleció en octubre del año 2011.

Tu iPad no tiene calculadora por esto

Cuando el iPad esta fase de desarrollo, el iPhone ya se vendía muy bien y tenía su propia aplicación nativa de calculadora. Jobs quería algo diferente, no deseaba que la aplicación del iPhone de calculadora estuviese en el iPad simplemente aumentando el tamaño. Le comento a los ingenieros, a falta de un mes para la presentación oficial del producto, que debían hacer una aplicación nueva, y que si no lo conseguían, que no estaba dispuesto a poner la aplicación de calculadora del iPhone en el iPad a gran tamaño.

Y eso es lo que pasó, el equipo de desarrollo se puso a trabajar para crear la mejor aplicación de calculadora posible para iPad, pero un mes no fue suficiente, así que el iPad se presentó sin esa aplicación. Y casi 13 años después así seguimos, el proyecto de hacer una app de calculadora exclusiva para el iPad quedó en el olvido y nadie ha vuelto a retomarlo.

Y así parece que seguirá siendo para siempre, ya que los únicos cambios que has recibido la calculadora en todo este tiempo ocurrieron en el año 2012 cuando apareció iOS 7, y en 2017, con iOS 11. La aplicación fue rediseñada en esas fases y se le dio a la calculadora un aspecto mucho más actualizado y moderno, de hecho, es el que todavía tiene desde hace 6 años.

Otras opciones para tu calculadora

Basta hacer un pequeño recorrido por la App Store para ver que hay muchísimas aplicaciones de calculadora que puedes instalar en tu iPad. Sin embargo, yo te recomiendo que hagas uso de tres opciones diferentes con las que podrás tener una calculadora muy funcional en tu iPad y sin necesidad de instalar nada.

La primera opción pasa por invocar a Siri. Le puedes decir que te calcule una operación y te dará el resultado en voz alta y en pantalla. Nada más sencillo que decir «Oye, Siri. Dime cuánto es el 4 % de 356» para que lo tengas de manera automática.

La siguiente opción pasa por abrir el navegador Safari y en la barra de direcciones, escribir la operación de la cual deseas obtener el resultado. Pulsa intro y ya lo tendrás, sin necesidad de tener que instalar ningún tipo de aplicación.

Finalmente, también puedes utilizar la opción Buscar. Para ello, vete a la pantalla principal y desliza el dedo de arriba abajo. Se activará la opción y podrás escribir directamente la operación que desees para que sea el propio iPad el que te la calcule.

Y es que finalmente no necesitamos ya una aplicación de calculadora en el iPad, incluso si el iPhone o el Mac tampoco la tuviera no pasaría absolutamente nada siempre y cuando tuvieses conexión a Internet. Y esta sido la historia de por qué el iPad lleva desde el año 2010 sin la aplicación nativa de calculadora.