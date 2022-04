Un reciente estudio publicado por NordPass ha dejado en evidencia la falta de fortaleza de las contraseñas más utilizadas en 2021 en España. La falta de originalidad, además de la poca concienciación sobre la importancia de estas, ha sido desenmascarada en este estudio. La mayor parte de las contraseñas utilizadas en 2021 tardarían menos de 1 segundo en ser reventadas por cualquier por un software específico.

Las contraseñas de 2021 en España

El estudio no solo ha recogido las contraseñas de nuestro país, sino de una buena cantidad de naciones. No hay que negar la evidencia, no nos solemos tomar en serio la construcción de una buena barrera con la que proteger nuestras cuentas de correo electrónico o acceso a la banca online. Para muestra, se puede comprobar que las contraseñas más utilizadas en España en 2021 fueron estas:

12345

123456

123456789

12345678

1234

111111

000000

En el caso de las 2 primeras, han sido utilizadas casi por 1 millón de cuentas. Y son débiles siempre, ya que su tiempo de rotura es menor a 1 segundo. Cuando alguien no se toma en serio su trabajo a la hora de elaborar una contraseña, luego puede verse comprometida cualquier información, sus archivos en la nube o su banca online.

El mismo estudio señala que España presenta un nivel medio en cuanto a contraseñas filtradas, en eso no estamos en el peor de los escenarios, con 114 millones de contraseñas, situándose en un riesgo medio. Países como Estados Unidos o Canadá presentan un nivel más alto en cuanto a contraseñas filtradas.

La evidencia también muestra que muchísimas personas utilizan su nombre como barrera, que Liverpool es el nombre de la ciudad que más aparece en las contraseñas o que si elegimos un animal, este es el delfín. En todo caso, estos datos han de servir como reflexión.

Cómo elaborar contraseñas seguras

Actualmente cualquier sitio de internet nos solicita una contraseña que cumpla los siguientes requisitos:

12 caracteres como mínimo.

Una mayúscula, minúscula y un número.

Ocasionalmente, un carácter especial, como &$%

Hay otros lugares que no son tan estrictos, por lo que vamos a lo fácil siempre. Pero lo mejor es no andar con líos y elegir siempre contraseñas del mismo tipo, que no la misma. Pues vamos a ejemplificarlo para transformar una contraseña corriente en algo fuerte.

Imaginamos, es un ejemplo simple, que te gusta el tenis y Rafael Nadal. Aquí tienes un ejemplo fácil de cómo transformar una contraseña débil en algo muy robusto. Cuánto más difícil lo pongas, mejor para ti.

Partimos de rafaelnadal. Pues toca poner algunas mayúsculas, por ejemplo, nombre y apellido, para que sea RafaelNadal. Esa ya es una primera capa de seguridad, pero no es suficiente.

Veamos cómo podemos robustecerla, vamos a poner una secuencia de números. Que nunca sea tu año de nacimiento ni el PIN de tu tarjeta, sino unos números que puedas asociar a algún hecho relevante que conozcas. ¿La fecha de la batalla Hastings? ¿La del golpe de Estado del 23-F? Vale, elegimos esta última. Pues vamos a encajarla en nuestra contraseña, pero troceada, al principio y al final, tal que así:

19RafaelNadal81

Pero sigamos, toca algún carácter. Pues vamos a cambiar la primera a por el símbolo % y la n por una gran aliada en las contraseñas, la ñ. Nos quedará así:

19Raf%elÑadal78

Ya tienes una contraseña robusta, fácil de recordar y que puedes aplicar en cualquier lugar. Esta patrón, o alguno similar, puede servirte para hacer de tus contraseñas algo más seguro. O bien, si no te apetece ir pensando tanto, recurrir a gestores de contraseñas que se encargan de sugerirte claves seguras y las almacenan en la nube para que las tengas siempre disponibles.

Por otro lado, es conveniente cambiar las contraseñas cada 3 meses y no utilizar la misma para todas tus cuentas. Quien evita la tentación evita el peligro.

Existen contraseñas que debes evitar sí o sí. Recuerda que son aquellas muy obvias y que no aguantarían mucho ante un robot que, por fuerza bruta, diese con ella. No sabemos de la debilidad de las mismas hasta que son reveladas en cualquier web.