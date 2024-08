Cómo solicitar la información de tu cuenta de WhatsApp

WhatsApp es mucho más que nada herramienta de comunicación y como tal, tener un registro de toda la información de nuestra cuenta es muy interesante. Si no lo sabías, es un proceso que puedes realizar desde tu teléfono móvil, y tras un tiempo, recibir el archivo que muestre todos los datos que la aplicación guarda sobre ti. En este artículo te muestro la manera de solicitar un informe de tu cuenta de WhatsApp y saber la información que almacena la aplicación sobre ti.

Solicita tu informe de cuenta de WhatsApp

Es un proceso bastante simple y sencillo, pero con bastante pasos. Presta atención para saber cómo debes hacerlo.

Abre la configuración de WhatsApp

Para empezar, abre la aplicación de WhatsApp en tu teléfono y dirígete a la sección de configuración. Para hacerlo, toca el icono de Ajustes en la esquina inferior derecha.

Accede a la sección de ‘Cuenta’

Dentro de la configuración, selecciona la opción «Cuenta» para acceder a las configuraciones relacionadas con tu perfil y privacidad.

Solicita la información de tu cuenta

En el menú de cuenta, encontrarás la opción «Solicitar info. de mi cuenta». Toca esta opción para proceder.

Comienza la solicitud del informe

Ahora verás la opción «Solicitar informe de la cuenta». Toca esta opción para iniciar el proceso de generación de tu informe.

Ahora toca esperar 3 días

Una vez que inicias el proceso, verás que aparece el epígrafe «Solicitud enviada» y la fecha en la que estará disponible tu informe. Sigue utilizando WhatsApp como siempre y vuelve ese día, que ya estará el informe preparado.

Descarga el informe

Una vez que el informe esté listo, recibirás una notificación en tu WhatsApp. Regresa a la misma sección y ahora verás la opción «Descargar informe». Toca esta opción para descargar el archivo ZIP que contiene tus datos.

Exporta el informe

Tras la descarga, tendrás la opción de «Exportar informe». Esta posibilidad te permitirá guardar el archivo en una ubicación segura o compartirlo con otros dispositivos mediante correo electrónico u otros medios.

Confirma la exportación

Una ventana emergente te pedirá que confirmes la exportación. Toca «Exportar informe» para completar el proceso. En mi caso, y como trabajo con dispositivos Apple, lo he enviado por AirDrop a mi ordenador

Ver el informe en tu ordenador

Mandar tu informe de tu cuenta de WhatsApp al ordenador, permitirá explorar los archivos con mayor comodidad.

Localiza tu informe

Una vez que has enviado el informe a tu ordenador o al dispositivo que prefieras, debes localizar en donde has guardado el archivo. En mi caso, he utilizado la carpeta “Descargas”.

Descomprime y abre el informe

Navega a la ubicación donde guardaste el archivo ZIP, descomprímelo y abre el archivo HTML en tu navegador para ver los detalles de tu cuenta.

Descubre la información

Si vas navegando por las diferentes carpetas del informe, podrás acceder a información muy valiosa e interesante. Solicitar la información de tu cuenta de WhatsApp es una excelente manera de mantener un registro de tu actividad y configuraciones de cuenta.

Este informe es útil para, por ejemplo, revisar tu configuración de privacidad y asegurarte de que tu cuenta está configurada de acuerdo con tus preferencias. Recuerda que esta funcionalidad está diseñada para proteger tu privacidad, así que mantén este informe en un lugar seguro y recuerda que se trata de una información privada, que no debe ser compartida con nadie.