Resumir un PDF con IA es uno de esos trucos que tienen una utilidad enorme. Piensa en el reparto de una herencia, una sentencia judicial o un contrato de 40 páginas. Cualquier documento se convierte en un resumen claro en cuestión de segundos. Y lo mejor es que no hace falta instalar ninguna aplicación ni sacar la tarjeta de crédito. Estas son las herramientas que funcionan de verdad, cómo usarlas paso a paso y qué límites tiene cada una.

Las mejores herramientas para resumir un PDF con IA (gratis y desde el navegador)

¿Y ChatGPT? La versión gratuita de ChatGPT no permite subir archivos PDF. Para eso necesitas la suscripción Plus o Pro. Si solo tienes cuenta gratuita, usa Gemini o ChatPDF. Cómo resumir un PDF con Gemini paso a paso

Gemini es la mejor opción si ya tienes cuenta de Google porque no tienes que registrarte en ningún sitio nuevo y admite documentos bastante voluminosos de forma gratuita. 1.- Abre gemini.google.com

Entra desde cualquier navegador. Inicia sesión con tu cuenta de Google si no lo estás ya. 2.-Haz clic en el icono del clip

Está en la barra de texto inferior. Selecciona tu PDF desde el ordenador o desde Google Drive. 3.-Escribe tu instrucción

Puedes ser tan específico como quieras. Algunos ejemplos que funcionan bien: «Resume este documento en 5 puntos clave»

«Extrae las fechas y obligaciones importantes»

«Explícame este contrato como si tuviera 12 años» 4.- Pulsa Enter y espera unos segundos El resumen aparece en 10–30 segundos dependiendo del tamaño del PDF. Cuándo usar una herramienta especializada como ChatPDF

Gemini es suficiente para la mayoría de casos, pero si trabajas con PDFs a diario o necesitas interactuar con el documento de forma más intensiva, ChatPDF tiene una ventaja, está diseñada exclusivamente para esto. Cuando subes un archivo, genera automáticamente tres preguntas sugeridas basadas en el contenido, lo que es útil cuando no sabes exactamente qué buscar. También mantiene el historial del documento durante la sesión para que puedas volver a preguntar sobre él.

Para un contrato, un manual técnico o un documento académico largo, la combinación recomendada es subir el PDF a Gemini para el resumen general y luego usar ChatPDF si necesitas profundizar en secciones concretas.

Qué tipo de PDFs no funcionan bien con estas herramientas

Los PDFs escaneados sin OCR son el principal problema. Si el documento es una imagen de un papel (algo habitual con facturas antiguas o contratos escaneados), la IA no puede leer el texto porque no existe como texto, sino como píxeles. En ese caso, antes de subirlo a la IA conviene pasarlo por un conversor OCR como Adobe Acrobat online, que extrae el texto de imágenes y lo convierte en un PDF legible. Los documentos muy largos también pueden dar problemas en las versiones gratuitas, si el PDF supera las 50 páginas, algunas herramientas lo truncan o trabajan solo con la primera parte. Gemini con cuenta gratuita limita la ventana de contexto a unos 32.000 tokens, equivalente a aproximadamente 50 páginas de texto denso. Para documentos más extensos, necesitarías Gemini Plus o Claude con su plan de pago. Un truco para sacarle más partido al resumen

Cuanto más concreto seas, mejor es el resultado. Estas instrucciones funcionan especialmente bien: En lugar de pedir simplemente «resume este PDF», especifica el formato que quieres y para qué lo vas a usar, es decir, haz un buen prompt. Estas instrucciones funcionan especialmente bien: