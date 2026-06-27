Cómo resumir cualquier PDF con IA en menos de 30 segundos (sin instalar nada)
Resumir un PDF con IA es gratis y funciona desde el navegador: estas son las herramientas más rápidas y sin registro.
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Resumir un PDF con IA es uno de esos trucos que tienen una utilidad enorme. Piensa en el reparto de una herencia, una sentencia judicial o un contrato de 40 páginas. Cualquier documento se convierte en un resumen claro en cuestión de segundos. Y lo mejor es que no hace falta instalar ninguna aplicación ni sacar la tarjeta de crédito. Estas son las herramientas que funcionan de verdad, cómo usarlas paso a paso y qué límites tiene cada una.
- Gemini de Google es la opción gratuita más potente de las cuatro. Acepta PDFs de hasta 50 MB y 1.000 páginas, y solo necesitas una cuenta de Google estándar para usarla, sin ningún registro adicional. Permite subir hasta 10 archivos por conversación, lo que la convierte en la herramienta más completa dentro del nivel gratuito.
- ChatPDF está diseñada exclusivamente para trabajar con PDFs. En cuanto subes el archivo, genera un resumen automáticamente y propone preguntas sobre el contenido para que puedas profundizar sin saber exactamente qué buscar. El plan gratuito permite analizar 2 documentos al día sin necesidad de registro.
- Smallpdf IA es la opción más rápida si no quieres crear ninguna cuenta. Subes el PDF directamente desde el navegador y la IA devuelve un resumen estructurado en segundos. Funciona en móvil, Mac y Windows por igual. El límite gratuito es de 2 tareas al día.
- Claude destaca en documentos legales o técnicos donde la precisión importa. Necesitas registrarte con una cuenta gratuita, y el plan gratuito tiene un límite de mensajes por día, aunque suele ser suficiente para un uso ocasional.
Cómo resumir un PDF con Gemini paso a paso
Gemini es la mejor opción si ya tienes cuenta de Google porque no tienes que registrarte en ningún sitio nuevo y admite documentos bastante voluminosos de forma gratuita.
Entra desde cualquier navegador. Inicia sesión con tu cuenta de Google si no lo estás ya.
Está en la barra de texto inferior. Selecciona tu PDF desde el ordenador o desde Google Drive.
Puedes ser tan específico como quieras. Algunos ejemplos que funcionan bien:
«Extrae las fechas y obligaciones importantes»
«Explícame este contrato como si tuviera 12 años»
Cuándo usar una herramienta especializada como ChatPDF
Gemini es suficiente para la mayoría de casos, pero si trabajas con PDFs a diario o necesitas interactuar con el documento de forma más intensiva, ChatPDF tiene una ventaja, está diseñada exclusivamente para esto. Cuando subes un archivo, genera automáticamente tres preguntas sugeridas basadas en el contenido, lo que es útil cuando no sabes exactamente qué buscar. También mantiene el historial del documento durante la sesión para que puedas volver a preguntar sobre él.
Qué tipo de PDFs no funcionan bien con estas herramientas
Los PDFs escaneados sin OCR son el principal problema. Si el documento es una imagen de un papel (algo habitual con facturas antiguas o contratos escaneados), la IA no puede leer el texto porque no existe como texto, sino como píxeles. En ese caso, antes de subirlo a la IA conviene pasarlo por un conversor OCR como Adobe Acrobat online, que extrae el texto de imágenes y lo convierte en un PDF legible.
Los documentos muy largos también pueden dar problemas en las versiones gratuitas, si el PDF supera las 50 páginas, algunas herramientas lo truncan o trabajan solo con la primera parte. Gemini con cuenta gratuita limita la ventana de contexto a unos 32.000 tokens, equivalente a aproximadamente 50 páginas de texto denso. Para documentos más extensos, necesitarías Gemini Plus o Claude con su plan de pago.
Un truco para sacarle más partido al resumen
«Haz un resumen de un máximo de 150 palabras pensado para alguien que no conoce el tema».
«Lista las 5 ideas principales con una frase explicativa cada una».
«Identifica los plazos, compromisos y cláusulas importantes de este contrato».
La IA adapta el resumen al formato que le pides, así que no te limites a la instrucción genérica. De esta forma, escudriñar los secretos de un PDF, algo que hasta hace poco nos llevaba horas, queda reducido a unos minutos.
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- Inteligencia artificial