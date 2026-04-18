Cómo escribir mejores prompts para que la IA te dé respuestas útiles de verdad

Que no te quepa duda de que escribir mejores prompts es una habilidad muy útil para cualquiera que use ChatGPT u otras herramientas de inteligencia artificial. La diferencia entre una respuesta vaga y una realmente aprovechable suele estar menos en la herramienta y más en cómo se formula la petición. Las guías actuales de OpenAI y Google coinciden en varios puntos: conviene ser claro, dar contexto, indicar el formato esperado, usar ejemplos cuando haga falta y mejorar el prompt en varias rondas en lugar de confiar en una sola instrucción.

Qué tiene un buen prompt

Un buen prompt no necesita sonar técnico ni ser especialmente largo. Lo importante es que deje pocas dudas. Suele funcionar mejor cuando incluye cinco elementos: qué quieres exactamente, para quién va dirigido el resultado, qué contexto debe tener en cuenta la IA, en qué formato debe responder y qué límites debe respetar, ya sea extensión, tono o nivel de detalle. Pedir “hazme un resumen” no es lo mismo que pedir “resume este texto en cinco puntos clave, con lenguaje sencillo y sin tecnicismos”. Cuanto más concreta es la orden, menos margen hay para que la respuesta se disperse.

El error más común al usar la IA

El fallo más habitual es escribir prompts demasiado abiertos. Muchas personas piden algo como “háblame de móviles baratos” y esperan una respuesta afinada, cuando en realidad faltan datos esenciales: presupuesto, uso principal, tamaño, marca preferida o si buscan Android o iPhone. La IA puede contestar, sí, pero rellenará esos huecos con suposiciones. Por eso suele dar mejores resultados una instrucción del tipo: “Recomiéndame tres móviles Android por menos de 300 euros para hacer buenas fotos, con batería duradera y explicación breve de cada opción”. El lector gana tiempo y la respuesta sale mucho más cerca de lo que necesita.

La estructura sencilla que mejor funciona

Para escribir mejores prompts, hay una fórmula muy práctica que casi siempre ayuda: objetivo + contexto + formato + restricciones. Por ejemplo: “Quiero redactar un correo para reclamar un cobro duplicado. El tono debe ser firme pero educado. Escríbelo en 120 palabras y termina pidiendo una respuesta en 48 horas”. Con una estructura así, la petición deja de ser genérica y pasa a ser utilizable. Además, cuando el encargo es más complejo, también conviene separar las partes del prompt con bloques claros o delimitadores, porque eso facilita que la IA distinga entre instrucciones, datos y texto de referencia.

Ejemplos de prompt malo y prompt bueno

La mejor forma de entenderlo es verlo en ejemplos reales.

Prompt poco útil:

“Hazme un texto sobre auriculares”.

Prompt mejorado:

“Escribe un texto de 250 palabras sobre auriculares inalámbricos baratos para un público generalista. Explica qué hay que mirar antes de comprar: batería, cancelación de ruido, comodidad y conectividad. Usa lenguaje sencillo”.

Otro caso muy común:

Prompt poco útil:

“Resume este documento”.

Prompt mejorado:

“Resume este documento en 6 puntos clave. Evita jerga, destaca los datos importantes y añade una conclusión final de dos líneas”.

En ambos casos, el segundo prompt no es más complicado por capricho, simplemente reduce la ambigüedad. Y ese detalle cambia mucho el resultado final. Las guías oficiales insisten precisamente en eso: dar instrucciones claras, incluir ejemplos cuando sea necesario y especificar el formato de salida para obtener respuestas más consistentes.

No busques el prompt perfecto a la primera

Otro punto importante es asumir que un prompt casi nunca nace perfecto. La propia documentación de OpenAI subraya que el proceso suele ser iterativo: se prueba una versión, se revisa la salida y se ajusta lo que falta o sobra. Eso significa que, si la respuesta no convence, no hay que cambiar de herramienta de inmediato. A menudo basta con concretar mejor el encargo, pedir otro formato o añadir una condición que antes no estaba. También funciona muy bien pedir a la IA que haga preguntas antes de responder si detecta falta de contexto.

El truco final para acertar más

Si solo hubiera que quedarse con una idea sobre cómo escribir mejores prompts sería esta: escribe como si dieras instrucciones a otra persona que no conoce tu intención. No des nada por supuesto. Indica qué quieres, para qué lo quieres y cómo lo quieres. Ese cambio tan simple suele ser el que marca la diferencia entre una respuesta decorativa y una respuesta realmente útil. Escribir mejores prompts no consiste en aprender fórmulas raras, sino en pedir mejor las cosas.