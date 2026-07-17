La Unión Europea ha alertado sobre las contrataciones públicas, que mayoritariamente son realizadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. «Sigue siendo un ámbito vulnerable a los riesgos de corrupción», recoge el informe sobre el Estado de Derecho 2026 publicado este viernes por la Comisión Europea, en su capítulo dedicado a España.

El club comunitario dedica un apartado completo para analizar el «marco de lucha contra la corrupción» en los Estados miembros. «La contratación pública sigue siendo un ámbito vulnerable a los riesgos de corrupción», destaca el documento comunitario.

El informe sobre el Estado de Derecho, que cada año emite la Comisión Europea presidida por la alemana Ursula von der Leyen, recoge un estudio del Eurobarómetro sobre la percepción de la corrupción. En él se recoge que el 40 % de las empresas de España «considera que la corrupción les ha impedido, en la práctica, ganar una licitación pública en los últimos tres años».

Aun así, casi la mitad de ellas «tiene la percepción de que el grado de independencia del órgano de recurso en materia de contratación pública», es decir, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, es «muy bueno o bastante bueno». Aun así, se trata de un menor que el del año anterior, que se elevaba hasta un 61% de la confianza.

El 34% de licitaciones, sólo con 1 oferta

Otra de las evidencias que cita el órgano Ejecutivo de la UE es la cantidad de procedimientos con una única oferta que se licitaron en España en 2025, que llega hasta el 34%, es decir, uno de cada tres. Mientras tanto, en «la media de la UE fue del 27%», en otras palabras, uno de cada cuatro.

Asimismo, Europa se hace eco de las quejas de la «sociedad civil» sobre las «persistentes deficiencias sistémicas en la contratación pública». Concretamente, se refiere a los «riesgos que afectan a la integridad, escasa competencia efectiva, insuficiente trazabilidad y escasa reutilización de los datos».

Pese a las medidas propuestas por las autoridades, desde la Unión Europea no constatan una mejora reseñable. Es más, cita la Oficina Independiente de Supervisión de la Contratación Pública, dependiente del Ministerio de Hacienda, respecto a que «los contratos de prestación de servicios siguen siendo los más afectados por la corrupción y las prácticas contrarias a la competencia».

En ese sentido, recuerda que ya el organismo recomendaba «mejorar la formación» así como «aplicar unos criterios profesionales más rigurosos, adoptar urgentemente la Estrategia Nacional de Lucha contra el Fraude, afinar el control de la subcontratación y abreviar los retrasos en los procedimientos».

Lo último que señala la Comisión Europea en el informe sobre el Estado de Derecho de 2026 a este respecto se refiere a las quejas de «las partes interesadas»: «Junto a la contratación pública, las infraestructuras críticas y la financiación de los partidos políticos son los sectores más vulnerables a la corrupción».