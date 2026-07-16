iPhone compatibles con iOS 27: la lista completa y qué modelos se quedan a medias

Apple no va a jubilar a nadie este año. Cualquier iPhone que hoy funcione con iOS 26 podrá actualizar a iOS 27, algo que no ocurría desde hace varias generaciones y que encaja con el enfoque de esta versión. En lugar de rediseñar, Apple ha dedicado el año a optimizar el rendimiento del sistema. Esta es la lista completa, a la que se sumarán los modelos que la compañía presente en septiembre, que llegarán con iOS 27 instalado de fábrica.

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro

iPhone Air

iPhone 17

iPhone 17e

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Plus

iPhone 16

iPhone 16e

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone SE (2.ª generación o posterior)

La supervivencia del iPhone 11 es la noticia dentro de la noticia. Los informes previos a la keynote de junio daban por hecho que la generación de 2019 se despedía este año, y no ha sido así. Siete años de actualizaciones de sistema es una cifra que ningún fabricante de Android iguala de manera habitual, y conviene tenerla presente cuando se compara el precio de compra de un iPhone con el de un rival.

Cuándo llega la versión final y qué hacer mientras tanto

La versión definitiva de iOS 27 se distribuirá en otoño, previsiblemente en septiembre coincidiendo con la presentación de los nuevos iPhone. Como es lógico, es gratuita para todos los modelos compatibles.

La peor de las noticias es que los usuarios del continente europeo no podrán disfrutar de las ventajas de la nueva Siri AI, algo debido a la regulación de la Ley de Mercados Digitales, y que vuelve a ser una traba para quienes disfruten de este sistema operativo.

Quien no quiera esperar tiene abierta desde el 13 de julio la beta pública, que se instala registrándose en beta.apple.com con la cuenta de Apple y entrando después en Ajustes > General > Actualización de software > Actualizaciones beta.

El consejo de siempre, que cada verano alguien ignora y luego lamenta: una beta es software sin terminar. La batería rinde peor, alguna aplicación falla y los cuelgues aparecen. Haz copia de seguridad completa antes de tocar nada, guárdala en el ordenador en lugar de en iCloud por si decides volver atrás, y si puedes, instálala en un iPhone secundario. Para la inmensa mayoría, esperar a septiembre sigue siendo la opción sensata, ya que hay muchas funciones con errores, mal traducidas y que pueden empañar algo la experiencia.