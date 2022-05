Celebra el día del Orgullo Friki con estos productos tecnológicos

Hoy se celebra el día del Orgullo Friki, una oportunidad única para sacar nuestro lado más extraño y poder lucirlo con total naturalidad. Hemos hecho un breve recorrido por el marketplace más famoso del mundo, Amazon, para descubrir algunos productos interesantes para que pueda celebrar el Día del Orgullo Friki como mereces. Como en botica, hay un poco de todo, así que prepárate para descubrir esta selección de artículos que seguro que llama a tu atención.

El Orgullo Friki en Amazon

Paladone Lámpara Figura Batman

Batman, el popular súperheroe, es el protagonista de esta lámpara de sobremesa que hará las delicias de los seguidores de este personaje. Por 57 euros la tienes a tu disposición, por lo que no te puedes quedar sin ella en este Día del Orgullo Friki. ¡Llega para combatir el mal!

Funda iPhone 11 Stars Wars

Los seguidores de la mítica serie de películas están de enhorabuena. Para iPhone 11 encuentras esta funda con la imagen de un soldado imperial. No solo dará protección a tu teléfono, sino que además presumirás de frikismo absoluto. May the force be with you.

Calcetines de Sushi

Los Rainbow Socks son los calcetines ideales para los amantes del sushi. presentados en una caja que simula una bandeja de esta especialidad japonesa, hará las delicias de ese amigo o amiga friki que siente pasión por el sushi. 6 calcetines por solo 29 euros, así que 素敵な贈り物!

Abridor de Botellas de Guantes Thanos

Inspirado en la película de la serie Infinity, este guante de Marvel Legends presenta un diseño y estilo de primera y que tiene la función de abrir botellas. Cuenta hasta con luz y movimiento de deods, por lo que es una oportunidad única para ese fan de Marvel al que tanto estimas. ¡Hoy es su día!

Soporte de Cascos Gaming Dual

Este Soporte con luces LED y capacidad para dos auriculares de diadema para las Delicias de todos aquellos aficionados a los juegos o a la música que desean tener un lugar visible en el que poder cargar sus auriculares. Son tuyos en Amazon por menos de 27 €.

Seguro que no sabes que hoy es una fecha marcada por el estreno de la primera entrega de la saga de «Star Wars» en 1977. Su origen reside en el bloguero Señor Buebo, creador de la web Orgullo Friki que desde 2006 comenzó a promover y organizar actividades para festejar este Día del Orgullo Geek. Así que, muchas felicidades si te consideras un friki total.