Una cadena de televisión estatal china ha causado sensación tras anunciar su último fichaje para los informativos: una presentadora creada por inteligencia artificial (IA) que «puede trabajar sin descanso los 365 del año».

Nuevamente, China lleva la delantera en la carrera tecnológica de la IA, y ahora, más de medio mundo conocemos a Ren Xiaorong, la nueva presentadora de noticias del programa El Diario del Pueblo en el canal estatal chino, que además de informar, contesta preguntas de los espectadores. Precisamente, este último aspecto es el que más polémica ha despertado, porque denuncian que responde a un guión predeterminado por el Partido Comunista Chino.

Ya su presentación causó sensación: «Hola, me llamo Ren Xiaorong. Soy una reportera digital realizada con inteligencia artificial que acaba de incorporarse al Diario del Pueblo». Y continúa diciendo que «miles de presentadores de informativos me han transmitido sus conocimientos profesionales. Durante 365 días, 24 horas, estaré informando durante todo el año, las veinticuatro horas del día, sin descanso», menciona el avatar.

Los creadores de la presentadora china creada por IA, Ren Xiaorong, es capaz de responder cuestionamientos sobre educación, salud, vivienda, empleo y medio ambiente, aunque algunas respuestas dejan mucho que desear.

Tras su estreno en la televisión china, los internautas le dieron la bienvenida y se sorprendieron con su aspecto, pues a primera vista podría decirse que se trata de una persona real.

Meet Ren Xiaorong, the latest AI news anchor at state media outlet People’s Daily. Read more about this virtual presenter here: https://t.co/EMepqzgBvS pic.twitter.com/IMxyr17vG0 — Manya Koetse (@manyapan) March 12, 2023

Al parecer, la cadena de televisión había creado por IA también el avatar de un presentador, un hombre que hacía lo mismo que hace Ren Xiaorong, pero se desconoce la razón por la que finalmente ha optado por la figura de la mujer para hacer esta presentación al mundo.

Tras conocer esta noticia, es inevitable recordar unas palabras que el presidente chino, Xi Jinping, dijo al mandatario ruso, Vladímir Putin, en su reciente visita al Kremlin: «Están pasando cosas que no pasaban en 100 años… y nosotros estamos liderando este mundo».