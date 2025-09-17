Aviso urgente en WhatsApp si tienes contactos antiguos: los estafadores van a por ti y así puedes evitarlo

WhatsApp es una herramienta imprescindible en el día a día de miles de millones de personas en todo el mundo y por ello está en el foco de los estafadores. Las estafas virtuales están a la orden del día y muchos ciberdelincuentes acuden a esta aplicación estrella con el objetivo de poder ganar un dinero extra. Un truco para reducir riesgos es eliminar todos los contactos antiguos de la agenda telefónica. Consulta en este artículo lo que debes hacer para evitar la estafa de WhatsApp por los contactos antiguos.

Las estafas virtuales están a la orden del día, con el phishing como principal práctica para realizar el delito y, lógicamente, esto repercute en WhatsApp, la aplicación más utilizada en el mundo. Meta, en el último anuncio de resultados de la compañía, apuntó a los 3.000 millones de usuarios diarios para cerrar el año y esto es el resumen perfecto de lo que representa esta aplicación en el día a día en una gran parte del planeta. Sin ir más lejos, en España es utilizada por el 95% de la población, que equivale a 35 millones de personas.

Por ello, WhatsApp está en el punto de mira de los delincuentes, que intentan por todos los medios acudir a los datos bancarios de los clientes para poder ganar un dinero extra. Además del phishing, que va por el canal del mensaje de texto o correo electrónico, la táctica del vishing es la que apunta más esta aplicación. En los últimos meses se han denunciado muchos casos de llamadas vía WhatsApp que tienen como objetivo estafar a las víctimas. Por ello hay que andar con máxima precaución siempre que recibas un mensaje o una llamada extraña.

El truco con los contactos de WhatsApp

Una forma de curarse en salud con las estafas a través de WhatsApp es borrar todos los contactos antiguos de la agenda telefónica. Esto se ha convertido en un clásico para millones de personas: los contactos antiguos que tienes en tu teléfono, que hacen que la lista sea prácticamente infinita. Esto a priori apenas puede tener peligro, pero sí que puedes correr el riesgo de caer en una estafa si llevas a cabo esta práctica.

Hay que tener en cuenta que las operadoras telefónicas suelen reciclar los números de teléfono que no se utilizan. Es decir, el contacto que podría tener un compañero de trabajo de hace 20 años ahora será el número de teléfono de otra persona que no conozcas de nada. En caso de que estos dígitos caigan en posesión de un ciberdelincuente es cuando pueden venir los problemas. Un ejemplo: el teléfono de un amigo con el que hace años que no hablas y que de un día para otro te manda un enlace para ayudarle con una votación. Ahí puedes caer en una estafa.

Por ello es recomendable seguir una serie de pasos. El primero, borrar los contactos de las personas con las que no tienes relación y hace años que no hablas. En el caso de querer conservar estos números, es conveniente dirigirse al perfil de WhatsApp para verificar con la fotografía. Este ejercicio puede hacer que te ahorres un buen susto que puede desembocar en un vaciado de la cuenta bancaria al instante.

En caso de creer ser víctima de alguna estafa a través de WhatsApp, lo primero que tienes que hacer es ponerte en contacto con tu banco para poder bloquear tarjetas y la cuenta bancaria. Después, tendrás que poner la oportuna correspondiente ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Para evitar ello, no respondas a llamadas telefónicas que no esperas ni acudas a enlaces de organismos que no suelen ponerse en contacto con las personas a través de este canal.