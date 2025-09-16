La función más temida llega a WhatsApp: ya no tendrás escapatoria, sabrán que has leído el mensaje sí o sí

WhatsApp se ha convertido en los últimos años en la aplicación más importante del mundo y sigue en su periodo de proceso de renovación para ofrecer la mejor experiencia posible a sus miles de millones de usuarios repartidos en todo el mundo. La última novedad tiene que ver con el clásico check de mensaje leído, que a partir de las próximas semanas cambia de color. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la decisión que ha tomado WhatsApp con la opción de leer un mensaje en el teléfono.

WhatsApp es la aplicación estrella en el mundo y eso no hay quien lo discuta. La llegada de los teléfonos inteligentes al mercado ha elevado a la máxima potencia esta aplicación de mensajería gratuita que se ha convertido en imprescindible para sus millones de usuarios. Esta herramienta ha hecho más fácil la vida de las personas y ha cambiado la forma de comunicarse entre unos y otros en el día a día. Además, en los últimos tiempos ha introducido muchas novedades que permiten enviar fotos, vídeos, audios e incluso vídeos de audio.

Por ello, la empresa propiedad de Mark Zuckerberg anunció el pasado año 2020 que era utilizado diariamente por 2.000 millones de personas y en mayo, en la presentación de los resultados económicos de Meta, se confirmó que esperan cerrar este 2025 con 3.000 millones de usuarios al día. Unos números de récord para una herramienta que lleva algunos meses en el foco de la polémica por la introducción de la inteligencia artificial en la aplicación.

WhatsApp y la novedad con el mensaje

En España, los 35 millones de usuarios que utilizan a diario WhatsApp (el 94% de la población) podrán disponer de una novedad que se está utilizando en el modo beta y que en las próximas semanas llegará a millones de teléfonos: todo tiene que ver con la forma de ver el clásico check de mensaje leído. A partir de ahora volverá a su color azul habitual y dejará atrás el color gris por el que se apostó en algunos temas años atrás.

El check azul de WhatsApp se ha convertido en los últimos años en un clásico de las conversaciones. Este color aparece en los teléfonos cuando el destinatario ha leído el mensaje y, en los últimos años, la aplicación americana ha venido cambiando el color de este distintivo en función de los temas seleccionados. Hay que tener en cuenta que en Meta permiten a los usuarios personalizar sus conversaciones con distintos temas y colores y por ello se habilitó el color gris para diferenciar los mensajes leídos en los fondos de color azul.

En los últimos tiempos, los usuarios también han informado de problemas para distinguir el check gris del mensaje entregado con el blanco, que corresponde al mensaje leído. Por ello, WhatsApp ha tomado una decisión y volverá al clásico check azul también en los temas personalizados. De esta manera, el color de este distintivo ya será azul en todas las versiones que pueda ofrecer esta empresa a sus usuarios. Parece que se irá introduciendo durante las próximas semanas.