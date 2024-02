Así se quita el sonido de la app Facebook en el iPhone

La app Facebook lleva un tiempo haciendo algo raro. Se trata de un sonido que aparece tanto en iPhone como en Android, aparentemente sin que haya ocurrido nada extraño ni el usuario haya toqueteado la aplicación. Si es tu caso no te preocupes, te mostramos cómo quitar el sonido de Facebook en tu iPhone y dejar de padecer. No temas, todos los contenidos que impliquen audio no se ven afectados, solo ese molesto sonido.

Quitar el sonido de Facebook en tu iPhone

Puede que no estés afectado, pero hay muchos usuarios reportando un problema, cuando van haciendo scroll por la app de Facebook, esta genera un sonido molesto. La experiencia en la app de Meta es entonces algo molesta. Si deseas quitar el sonido de Facebook en tu iPhone solo has de seguir estos pasos. Son bastantes, pero sencillos.

Abre la aplicación de Facebook de tu iPhone.

Haz clic en la pestaña Más, que se identifica por tres rayas horizontales en la esquina inferior derecha.

Busca la opción de Configuración y privacidad.

Pulsa en Configuración y después, en Notificaciones.

Desactiva la opción Sonidos.

Desde que hagas esto, tu aplicación de Facebook dejará de hacer ese ruido extraño cuyo origen todavía es desconocido. En próximas actualizaciones, la aplicación recibirá un parche que consiga eliminar ese sonido tan molesto que sufren algunos usuarios mientras van utilizando la aplicación, tal y como te comentamos antes, quitar el sonido de Facebook en tu iPhone no impide que puedas seguir escuchando el de los vídeos que veas, no afectará en absoluto a la usabilidad de la aplicación.

Disfruta de la app Facebook

Ahora que ya sabes cómo quitar el sonido de Facebook en iPhone, te contamos un poco de historia sobre esta red social. Facebook fundada por Mark Zuckerberg y algunos compañeros de universidad en 2004. Originalmente estaba diseñada para estudiantes de Harvard, pero rápidamente se expandió a otras universidades y, finalmente, al público general. Hoy en día, es una de las plataformas sociales más grandes del mundo, permitiendo a los usuarios conectarse con amigos y familiares, compartir fotos, videos y enlaces, y participar en grupos de interés. Además de su función como red social, Facebook se ha convertido en una herramienta interesante para negocios o para influencers, ya que oferta publicidad dirigida y páginas para promover sus servicios o productos. A lo largo de los años, Facebook ha adquirido otras compañías tecnológicas, incluyendo Instagram y WhatsApp, expandiendo su dominio en la comunicación digital. A pesar de las críticas sobre privacidad y seguridad de datos, sigue siendo una plataforma muy relevante en la forma en que las personas se comunican y consumen información.