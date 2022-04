Muchas veces, quizás demasiadas, tenemos nuestro ordenador portátil sin apagar durante semanas. O bien lo tenemos conectado a la corriente pues nos olvidamos de él y lo dejamos encendido hasta que la batería ya no puede más. Hoy vamos a explicarte por qué, siempre que sea posible, debes apagar tu ordenador portátil si no lo vas a utilizar durante mucho tiempo. Unas razones de peso que ayudarán a que su funcionamiento sea mucho más eficiente. Si te sientes identificado leyendo esto, lo mejor es que comiences a cambiar de hábitos desde ya mismo.

Apagar el portátil, ¿por qué?

Hace cuestión de unos días, un conocido me refería que su MacBook Pro le estaba dando algún tipo de problema. No le permitía guardar algún archivo tan simple como un documento de Word y parecía que el espacio estaba limitado.

Aparentemente no había nada más, pero la pregunta que le dancé tenía como objetivo recabar algo de información, ya que nos encontrábamos en conversación telefónica.

-«¿Cuánto tiempo haces que no apagas el portátil?», pregunté.

-«No lo apago nunca», fue su respuesta.

Le comenté que, por favor, lo apagara y que dejase pasar un minuto y que luego me devolviese la llamada.

Esa cosa tan simple fue la solución a todos los problemas que tenía su ordenador y que ya casi le estaban haciendo plantearse llevarlo al servicio técnico.

Efectivamente, apagar el portátil es una de las mejores cosas que puedes hacer si no lo vas a utilizar de un día para otro. En primer lugar, por que se finalizan todos los procesos que se están llevando acabo en el ordenador, y que mientras no se apague y continue en suspenso, todos permanecerán en activo. Esto puede llevar a que el funcionamiento cuando se vuelva a levantar la tapa no sea el correcto.

Si no apagamos nunca el ordenador y lo tenemos siempre conectado a la corriente, la batería se va a degradar mucho más rápido de lo que crees. Un ordenador portátil necesita también su tiempo de descanso, por lo que no cuesta nada si al final del día has dejado utilizarlo, que pulses el botón de apagado para que en el siguiente uso pueda darte lo mejor de sí. Ten en cuenta que todos los componentes de un ordenador portátil se encuentran muy próximos unos de otros, no es lo mismo que un ordenador de sobremesa.

Por tanto, apagar tu ordenador portátil puede ser la solución a ese problema que no sabes cómo solucionar. Practícalo más a menudo y verás cómo su funcionamiento vuelve a ser el que deseabas.