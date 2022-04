Las cámaras de nuestros dispositivos, tanto móviles como compactas, ofrecen una calidad insuperable. A la hora de volcar esas fotos al ordenador, podemos llegar a encontrarnos con que tienen un peso demasiado elevado. Por ejemplo una fotografía del cualquier smartphone a unos 12 mpx de resolución puede llegar a alcanzar los 3 MB sin ningún tipo de inconveniente. Hay herramientas que permiten comprimir imágenes sin que la calidad se vea demasiado afectada. Si por cualquier causa necesitas que tus fotografías pesen menos, esta es la herramienta web más indicada para conseguir.

Cómo comprimir una foto gratis

La herramienta de compresión se encuentra dentro de una suite mayor llamada ILOVEIMG. Puedes utilizarla perfectamente accediendo desde el navegador web de tu ordenador, Y aunque ofrece la posibilidad de registro y planes de pago, puedes comprimir cualquier fotografía sin tener que hacerlo.

Lo único que debes hacer es acceder y seguir los pasos, ya que la página está el castellano. Puedes cargar las fotografías desde el disco duro de tu ordenador, o bien conectar tanto con Dropbox como con Google Drive. De esta manera, la accesibilidad a tus fotografías está totalmente garantizada.

Una vez que tu fotografía está subida, le darás al botón «Comprimir imágenes» y automáticamente se realizará el proceso de compresión. Antes de poder descargarlas, podrás ver de cuánto ha sido el ahorro de peso de esa foto. En la mayoría de los casos, sobrepasa el 50%.

Gracias a esta herramienta, podemos tener nuestras fotografías con un peso bastante menor y si quiere la calidad se vea comprometida. Es una herramienta que viene muy bien a quienes tengan una página web, ya que si subimos fotografías de mucho peso, acabaremos con el espacio disponible en nuestro servidor y tendremos que adquirir planes de almacenamiento mayores. Además, fotografías muy pesadas en una página web ralentizan la carga de esta y, por tanto, aumentan las posibilidades de que el usuario se aburra y se vaya antes de que la página haya cargado por completo. Por lo demás, te invitamos a repasar los mejores trucos para hacer fotos con tu móvil.

No olvides añadir a tus favoritos la página ILOVEIMG, podrás disfrutar de fotografías con un peso bastante reducido y que conservan toda su calidad y detalles. Este tipo de herramientas deben ser un _must have_ dentro del amplio catálogo de todas las que abundan en Internet. Sobre todo, porque se trata de una utilidad muy sencilla de utilizar, que se encuentra en castellano y que no nos va a costar nada.