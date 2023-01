6 accesorios de informática que tengo en mi mesa de trabajo

Los que pasamos muchas horas delante del ordenador debemos tener a nuestra disposición buenos accesorios informáticos que nos permitan trabajar más a gusto. Aunque cada caso es diferente, esta es mi lista de productos que hace que mi día a día algo más ameno cuando me siento a trabajar.

Los accesorios informáticos imprescindibles en mi mesa

Alfombrilla gamer

No soy precisamente un gamer, pero me gustan las alfombrillas que utilizan en sus sesiones y me animé a comprar una. Estas de gran tamaño son realmente útiles, porque dentro de un mismo espacio puedo tener el teclado y el ratón, incluso otro accesorio más si así lo deseo.

La mía cuenta con la particularidad de tener un cable y poder accionar la iluminación LED que tiene la alfombrilla en el borde. Incluso es de utilidad cuando deseo trabajar con la luz apagada, y si no, da mucho ambiente porque las luces LED cambian de color y puedo colocar aquellas que más me gusten.

Soporte para el teléfono

Es evidente que el teléfono es prácticamente una extensión de nuestro brazo. Por eso, este soporte me permite tener el teléfono a mano y siempre a la vista. Está realizado en metal, es muy sólido y puedo poner todas las posiciones que se me antojen. Por si fuera poco, su base está forrada con goma para no dañar la superficie de la mesa. Una inversión mínima que hace que mi trabajo sea mucho más cómodo.

Cargador de sobremesa

Tengo este cargador de sobremesa justo a mi lado, por lo que tengo tres puertos USB C disponibles y uno USB A. Así lo tengo todo a mano y no he de agacharme para cargar el teléfono o cualquiera de los gases que utilizo a diario. Su potencia de 100 W lo hace capaz de cargar incluso mi ordenador portátil. Una auténtica maravilla que merece la pena tener para conseguir un escritorio más despejado.

Soporte para el portátil

Hay ocasiones que necesito dos pantallas a la vez, y el soporte para portátil me posibilita adoptar una postura ergonómica muy cómoda a la hora de trabajar. Realizado en aluminio y totalmente plegable, puedo meterlo en la mochila si deseo trasladar mi oficina a otro lugar. Se trata de un producto que es un auténtico acierto y cuyo precio está totalmente justificado. Ya no me duelen tanto las muñecas cuando estoy trabajando con el portátil, ya que consigo adoptar una posición más ergonómica.

HUB USB

Este hub posibilita que los dos puertos USB que tengo en el iMac se amplíen a muchas más conexiones disponibles. Por ejemplo, tengo entrada HDMI por si deseo conectar una pantalla externa, entrada de Ethernet para proporcionar mayor velocidad al conectarme por cable, puertos USB A, USB C y lector de tarjetas. Todo un buen popurrí de conexiones gracias a las cuales puedo estar totalmente conectado si así lo deseo.

Echo Dot

Este pequeño altavoz inteligente se ha convertido en uno de mis aliados principales.No solamente para preguntar cosas triviales como la previsión del tiempo o que me realice un cálculo matemático, sino porque lo tengo enlazado con mi servicio de música de streaming y solamente de alzar la voz para pedirle que me alegre la mañana.

El Amazon Echo Dot va ya por su quinta generación y es un dispositivo que suele bajar de precio de manera sorpresiva. Permanece siempre atento porque puedes conseguirlo por menos de 25 € en algunos momentos concretos, precisamente hoy mismo lo tienes disponible.

Gracias a estos accesorios informáticos puedo trabajar con mayor comodidad y no pierdo tanto tiempo, teniendo que buscar soluciones, ya que las tengo todas a mi alcance.