Las 5 apps imprescindibles que siempre llevo en mi iPhone y por qué no puedo vivir sin ellas

El iPhone es una herramienta profesional que uso para coordinar entrevistas, escribir artículos, preparar contenido, mover archivos y viajar. Entre todas las apps que llevo instaladas, hay cinco que se han convertido en imprescindibles por su utilidad real en mi jornada. Estas son mis apps imprescindibles en el iPhone y que tanto me ayudan.

1. Spark: el correo que necesito para sobrevivir al trabajo

En mi día a día recibo muchas notas de prensa, invitaciones a eventos, actualizaciones de marcas y mensajes que requieren seguimiento. Spark me permite gestionar todo sin que la bandeja se convierta en un caos. Sus bandejas inteligentes, recordatorios y la rapidez para ordenar correos hacen que sea mi centro de mandos. Es una app que realmente marca la diferencia en mi flujo de trabajo.

2. Telegram: mi herramienta rápida para todo

Telegram es la app donde se mezclan trabajo, contactos del sector, grupos de comunicación y también parte de mi vida personal. Es rápida, pesa poco, mueve archivos sin comprimir y me permite enviar fotos, documentos o notas de voz entre mis dispositivos como si fuera una navaja suiza digital. Para coordinar temas del día o compartir material entre el iPhone y el Mac mini, es mi vía más directa.

3. Halide: cuando necesito hacer fotos con control

Para un periodista tech, hacer fotos de dispositivos, accesorios o escenas con buena luz es parte del trabajo. Halide me da el control que la app de cámara nativa no siempre ofrece, sobre todo, ese extra de nitidez que luego se agradece al preparar un artículo. Es la app que abro cuando la foto importa.

4. ChatGPT: mi asistente para ideas, guiones y consulta rápida

ChatGPT se ha convertido en una herramienta imprescindible en mi iPhone. Aquí preparo estructuras de artículos, resuelvo dudas rápidas, organizo ideas para una review o incluso planifico viajes. Cuando necesito contrastar algo o buscar una explicación clara sin abrir el Mac, esta app me resuelve la mitad del trabajo. Es una especie de libreta inteligente que siempre llevo encima.

5. Google Fotos: mi memoria organizada y accesible

Tengo miles de fotos entre eventos, pruebas de dispositivos, capturas de pantalla y momentos personales. Google Fotos me permite tenerlo todo ordenado, accesible en cualquier dispositivo y con un buscador que funciona de verdad. Si necesito recuperar una imagen de un teléfono que analicé hace meses, encontrar un vídeo o mover contenido a otro equipo, sé que allí estará. Para alguien que genera tanto material visual, es indispensable.

Las tengo tan interiorizadas en mi forma de trabajar que a veces ni pienso en ellas. Simplemente están ahí, listas para ayudarme a escribir, organizarme, comunicarme o guardar lo que necesito. Para mí estas cinco apps son imprescindibles en el iPhone y las que realmente marcan la diferencia en mi día a día.