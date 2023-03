4 cosas que nunca debes hacer si vendes en Wallapop

Wallapop es una excelente plataforma para comprar y vender a buenos precios. Muchos de nosotros ofrecemos productos que ya no necesitamos, ganando espacio en casa y obteniendo un dinero que nunca viene mal. Por eso, estas 4 cosas son aquellas que no deberías hacer en Wallapop si deseas tener una buena experiencia. Si lo pon es fácil y tienes muy claras tus ideas, seguro que te conviertes en un superventas.

4 cosas que no debes hacer en Wallapop

No detallar bien tus anuncios

Cuanta más información proporciones, mucho mejor. Detallar un anuncio aumenta las posibilidades de vender, ya que el el comprador tendrá mucha información y, por consiguiente, va a hacer menos preguntas. Haz buenas fotos con tu móvil o cámara, ya no tienes excusas. Indica el estado del producto, si tienes el embalaje y la factura, y si hay algún defecto, indícalo. Sí, omites cualquier fallo, el comprador se terminará dando cuenta y te pedirá un reembolso o la devolución del producto. Siempre hemos de ponernos en la piel de los demás a la hora de vender, tratas a tus compradores cómo te gustaría ser tratado a ti.

Usar fotos de catálogo

Muchas veces nos da pereza sacar fotografías del producto y buscamos alguna de Internet. Es un gran error, porque no está indicando absolutamente nada sobre el estado del producto que vendes. haz el esfuerzo y saca las fotografías para que el comprador tenga una idea de cómo está el producto. Wallapop te permite subir hasta un máximo de 10 fotografías por artículo. Aprovecha también el momento para sacar alguna foto de ese pequeño defecto que tiene tu artículo para que el comprador pueda valorarlo. Podría decirse que una fotografía en condiciones es un 80 % de la venta, siempre y cuando el artículo tenga un precio razonable.

Poner un precio fuera de mercado

Seguramente te habrás dado cuenta que hay personas que venden en Wallapop más caro que en tienda. Sí, es esa especie de vendedores extremadamente inteligentes y que van de vuelta de todo. La clave para vender un producto es ofrecer un precio interesante, que no quiere decir que sea un precio barato. Eres tú quien tiene que valorar lo que cuestan tus productos.

Como consejo, piensa si tu producto tiene un margen de rebaja o no. Si no es así, indica muy claramente que se trata de un precio no negociable. Aun así, te vas a encontrar con personas que te van a solicitar un descuento. No entienden que Wallapop es cada uno el que pone sus normas, y vender de segunda mano no implica que tu perfil se convierta en un foco donde el regateo esté permitido.

Entrar en polémicas

En Wallapop se está para vender y comprar, no para polemizar con nadie. Tras varios años en esta plataforma, soy extremadamente tajante y aplico el botón de bloqueo con suma facilidad. Si marco que algo es no negociable y viene alguien pidiendo un descuento grande, automáticamente queda bloqueado. Aquellas personas que hacen demasiadas preguntas, en el caso de que la información del anuncio sea muy clara, trato de cortarlas y les pido concreción. No estoy en Wallapop para perder el tiempo.

Si alguien me indica que el producto que estoy vendiendo está más barato, tengo una tienda online, le invito amablemente a que no pierda el tiempo conmigo y que lo compré allí. Básicamente, antes de poner un anuncio en Wallapop me informo bien de cuáles son los precios para esos artículos en esas características y ya está. No me voy a someter al dictado de nadie, si tú tienes prisa en comprar, yo no la tengo en vender. Y si la tuviera, seguro que mi precio sería bastante menor que el indicado.

Por supuesto, estoy ojo avizor de todos los intentos de estafa que hay en Wallapop. A no ser que se trate de una venta en mano, no realizo ventas a personas que no tienen ninguna valoración. Y si insisten, solicito automáticamente un Bizum o una transferencia bancaria. Cuando compruebo que el dinero está en mi poder, realizo el envío.

Crearse un buen perfil en Wallapop lleva tiempo, pero teniendo muy claro lo que deseas hacer y poniendo tus normas, todo es mucho más simple y sencillo.