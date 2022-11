Al 3G le queda poco: estos son los móviles 5G que debes comprar

La tecnología 3G nos lleva acompañando años, pero la empresas de telefonía comienzan ya un proceso de desconexión de esta red de manera progresiva. Por ejemplo, Vodafone ha anunciado que el próximo día 7 desconectará esta red de algunas poblaciones. Si se diera el caso de que tu teléfono o SIM solo es 3G. no vas a poder navegar por internet a no ser que lo hagas por WiFi. Para que esto no suponga un problema y porque ya es el momento de actualizarse, estos móviles 5G han de ser tenidos en cuenta. El avance de esta tecnología es ya imparable.

Móviles 5G para dar el salto

Hemos seleccionados 3 terminales, uno de cada tipo de gama. Así considerarás qué es lo que mejor te conviene.

Móvil 5G más económico

El Xiaomi Poco M4 Pro 5G es una propuesta de valor, ya que el fabricante chino se ha convertido en una marca de referencia en España. El precio de este terminal es de 234,99 € en Amazon, y además de soporte para redes 5G cuenta con dual SIM y un conjunto de cámaras muy compacto. Se trata de una buena puerta de entrada para esta tecnología, Xiaomi garantiza que sus dispositivos están muy bien construidos y, aunque tenga una gama económica, la relación calidad precio es inigualable.

Móvil 5G de gama media

El Google Pixel 6a ha causado sensación desde que fue presentado. Si bien su precio es de 459 € en Amazon, no cabe duda de que se trata de una propuesta de valor. este dispositivo, además de contar con soporte para 5G, tiene una gestión de la batería muy equilibrada, lo que hace que puedas pasar más de un día sin tener que cargarlo. La protección IP67 y la seguridad y privacidad que ofrece su chip son puntos a tener en cuenta, además de su diseño tan acertado.

Un móvil 5G de Apple

El Apple iPhone SE 2022 es un todoterreno. Es cierto que su precio sube a los 579 € para el modelo de 128 GB, pero para quienes anden buscando un dispositivo de la marca de Cupertino con 5G, esta propuesta es muy acertada. Dispone de uno de los chips más avanzados, el A15 Bionic, tamaño de pantalla de 4,7 pulgada, ideal para quienes no gustan de paneles grandes, y una resistencia a prueba de bombas. El iPhone SE de 2022 gestiona como ningún otro la batería y enamora desde que lo ves.

Estos 3 móviles 5G son ideales para dar el salto a esta tecnología, que aunque ya lleva unos años con nosotros, es la más veloz que existe hasta ahora y la que dará soporte a gran parte de nuestras actividades cotidianas futuras. como la de los coches autónomos.