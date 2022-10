Esto es todo a lo que tu teléfono móvil tiene pavor, y no es a Halloween

Se acerca Halloween, la fecha más terrorífica del año, y eso significa que es hora de preparar tu mejor disfraz y aprenderte las historias de terror que contarás a tus amigos. Sin embargo, tu teléfono móvil ya está temblando de miedo por todas aquellas cosas que haces con él y que no le favorecen. Toma nota de todo aquello que no debes hacer con tu dispositivo.

No hagas esto con tu teléfono móvil

Descargar aplicaciones desconocidas

Cada vez descargamos más aplicaciones en nuestros dispositivos, pero ¿sabías que algunas pueden infectar los dispositivos con malware? Por este motivo, es importante que, antes de proceder a la descarga de estas apps conozcas el lugar de procedencia de estas. Evita sobre todo descargar aplicaciones desde terceros y fíjate en los comentarios de otros, de esta forma, protegerás tu dispositivo de ataques inesperados en el software de tu dispositivo.

La amenaza fantasma de las WiFi públicas

Si eres de los que te da miedo vivir sin internet, conectarte a redes WiFi abiertas sin conocer los riesgos puede asustarte aún más. Este tipo de situaciones da lugar a que ciber atacantes accedan a la información de los lugares y aplicaciones que frecuentes a través de sniffers o softwares. Si no puedes vivir sin estar conectado las 24 horas, utiliza antivirus para protegerlo previamente y no uses aplicaciones que contengan información del banco o personal. Las de redes sociales son un buen coladero.

El arroz, para hacer paella

Desde hace muchos años hemos creído el mito de que, si nuestro dispositivo se cae al agua y lo ponemos en arroz, este se seca rápidamente evitando complicaciones. Si, como lo lees, el arroz no absorbe realmente la humedad y no seca el smartphone como pensabas. De hecho, puede ser peligroso ya que hay granos pequeños que pueden colarse por las ranuras del teléfono y estropear los componentes internos. Por lo que, si tu smartphone se cae al agua, límpialo, apágalo y sécalo a fondo y llévalo a un punto de arreglo de móviles especializados.

No tener copia de seguridad

Nada da más terror que perder todas tus fotos, vídeos y conversaciones más preciadas, por eso es importante hacer copias de seguridad periódicas. Protegerás todos tus recuerdos ante robo, pérdida del dispositivo, o cambio de smartphone, garantizando la tranquilidad de saber que tus documentos estarán protegidos. Desde tu dispositivo OnePlus podrás hacer la copia de seguridad accediendo a ajustes, ajustes de sistema, hacer copia de seguridad y por último habilitar la opción de hacer copia de seguridad de los datos y de la cuenta.

No apagarlo nunca

Hay quien no recuerda cuándo fue la última vez que apagó su teléfono móvil. Se vive mucho más tranquilo dándole un rato de respiro, no pasa nada porque en las noches más terroríficas del año que ahora vienen lo apagues cuando vayas a irte a dormir. Evitarás que te despierten los fantasmas y, de paso, estarás dando un descanso muy necesario a los componentes de teléfono. La mayor parte de problemas que tu teléfono móvil presenta se solucionan gracias a un apagado.

Pinchar cualquier enlace

Cuántas veces has recibido una notificación de una red social, el banco o incluso de instituciones públicas en el que te piden datos personales para restablecer una cuenta de banco, correo electrónico, etc. Por muy serio que te pueda parecer, evita entrar en este tipo de enlaces y no dar información personal a nadie a través de SMS, ya que estarás siendo víctima de smishing o fraude. En este tipo de estafas los ciberdelincuentes roban datos e información de los usuarios suplantando la identidad de empresas para enviar este tipo de mensajes. Mantente siempre en alerta.

Estos consejos, proporcionados por OnePlus, compañía líder de teléfonos móviles, pueden salvar las situaciones más terroríficos que puedas echarte a la cara.