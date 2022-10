Tu próximo iPhone tendrá USB-C aunque Apple no quiera

Apple se ha ido empeñando en no cambiar el puerto de carga de sus iPhone, además de otros productos como los AirPods. La conexión Lightning, lanzada con el iPhone 5 en el año 2012 le está reportando multitud de ingresos económicos gracias a la venta de esta patente a fabricante de dispositivos compatibles. Pero la Unión Europea ya ha dicho basta, tu próximo iPhone deberá tener conexión USB-C si quiere venderse en el continente.

El fin de un despropósito

Greg Joswiak, vicepresidente de marketing mundial de Apple, ha sido el encargado de confirmar este hecho. Evidentemente, no hay vuelta atrás. Este requisito será obligatorio en noviembre de 2024, y si apetecía seguir vendiendo sus iPhone en Europa debe adoptar el estándar USB-C. Para los usuarios que tienen bastantes productos de Apple, la conexión Lightning del iPhone o de los AirPods no deja de ser un engorro.

En mi caso particular, mis dos ordenadores y mi iPad Pro cuentan con la conexión USB-C, por lo que puedo cargarlos con un mismo cable. Sin embargo, a la hora de cargar el teléfono y los auriculares debo cambiar por el Lightning, optar por la carga inalámbrica.

Es evidente que la jugada de Apple tiene mucho sentido, la patente de la conexión, Lightning le reporta muchísimos beneficios. Y, evidentemente, se trata de un tipo de conexión muy fácil de utilizar. Pero una vez que ha llegado el USB-C que también ofrece un alto grado de comodidad, no tiene sentido seguir con la propia conexión Lightning.

No cabe duda de que la llegada de la conexión USB-C a todos los dispositivos de Apple, terminará de homogeneizar la carga, pudiendo hacer todo con un mismo cable y sin necesidad de ir a buscar otros. Probablemente, los ingenieros ya están en marcha para ubicar esta nueva conexión al iPhone, ya que el tamaño del USB C es algo mayor a la patilla de Lightning. En cualquier dispositivo móvil, pero en un teléfono más, cada milímetro cuenta. Pero no cabe duda de que Apple sabrá resolverlo. ¿Sería capaz de sorprendernos con un teléfono sin este tipo de conexión y apostar solo por la inalámbrica? Este hecho parece bastante improbable, ya que obligaría a los usuarios tener que comprar un cargador de estas características.

Así que, lo más probable, es que tengamos nuevo iPhone en 2023 ya con la conexión USB-C, y así evitar todos los inconvenientes que supone tener que ir cambiando de cable. Pero de Apple se puede esperar cualquier cosa. ¿Recuerdas cuando quitó la entrada de auriculares clásica? Fue muy criticada en su momento, pero fue un camino que siguió el resto de fabricantes.