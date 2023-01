2023 imparable: las 5 novedades que llegarán a los teléfonos móviles este año

2023 se presenta como un año apasionante respecto a las últimas novedades en tecnología en teléfonos móviles. Durante estos 12 meses veremos nuevas opciones en los dispositivos que se lancen, y aunque en algunos casos son rumores, estas son las novedades más interesantes que llegarán al mundo de la telefonía móvil en este 2023.

2023: los móviles que ya vienen de camino

One Plus 11 Pro

El 7 de febrero es la fecha estimada de España de lanzamiento de este dispositivo. El fabricante chino siempre se ha caracterizado por proporcionar una altísima calidad a todo lo que hace, y este teléfono no va a ser una excepción. Sus armas serán las de siempre, un procesador de última generación, 16 GB de RAM y la mano de Hasselblad en el apartado fotográfico. Estamos deseando tenerlo en nuestras manos para poder dar fe de la nueva vuelta de tuerca de One Plus.

Samsung S23

En realidad, se trata de una cama compuesta por tres dispositivos, como es habitual y que tendrá al Samsung Galaxy S 23 Ultra como punta de lanza. Sabemos que el fabricante surcoreano siempre va a la vanguardia, y aunque ya se han filtrado algunas características, seguro que nos vuelve a sorprender con alguna funcionalidad interesante. Y es que ha sido el único fabricante que ha lanzado propuestas factibles de móviles plegables. De momento, sabemos que tendremos unos impresionantes paneles de entre 6,1 y 6,8 pulgadas además de lo último en procesador, junto con un apartado fotográfico, que seguro que vuelve a sorprender. Ya queda menos para que sepamos y podamos tener entre las manos la nueva propuesta de los asiáticos.

iPhone 15

Todavía queda mucho hasta septiembre, fecha en la que se presentará el iPhone 15. Los de Cupertino tampoco dan puntada sin hilo, y ya prepara un dispositivo con Marco de titanio, cámara de 48 Mpx, chip fabricado mediante proceso de 3 nanometros y botones hápticos. Correrán ríos de tinta durante los nueve meses que quedan, pero seguro que Apple consigue dar la sorpresa con alguna cosita. este pasado año fue la Dynamic Island y la mejora en sus cámaras, con el Modo Acción como protagonista en vídeo.

Xiaomi 13

Aunque yo ha sido lanzado en China a finales del año pasado, todavía no podemos disfrutar de este gran dispositivo en España. Ya sabemos todo sobre él, unas características Top para uno de los fabricantes que mejor relación calidad precio ofrece. Pero los usuarios fieles a la marca, están deseando poder adquirir este terminal y descubrir de primera mano cómo es. Han apostado muy fuerte por algo que los usuarios cada vez toman más en cuenta, el aspecto fotográfico.

Google Pixel 7a

Finalizamos con la gama más premio del fabricante norteamericano, que ha trasladado toda la producción de su teléfono más exclusivo a Vietnam. Un dispositivo muy esperado por los fieles a la marca, y que tiene como principales valores un buen salto en el apartado de la fotografía y una pantalla que no deja indiferente. Probablemente tengamos que esperar hasta mayo para tenerlo entre nosotros.

Esto es lo más destacado que los móviles y toda su parafernalia van a traer en 2023. El paso del tiempo terminará por confirmar la mayoría de rumores y expectativas.