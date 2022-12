Todo lo que me ha gustado del OnePlus 10 Pro

El fabricante OnePlus se caracteriza por haber lanzado al mercado algunos de los dispositivos más interesantes dentro del panorama Android. El OnePlus 10 Pro no es una excepción y he tenido la oportunidad de probarlo durante un tiempo. Por todo esto, es por lo que este teléfono debe estar en tu lista de regalos para estas navidades.

OnePlus 10 Pro: el móvil que lo tiene todo

Lo primero que llame a la atención de este dispositivo es su diseño. Las líneas han sido cuidada al máximo, y la sensación a la mano no puede ser mejor. Se nota que el acabado es premium, un tono mate verde, también disponible en negro en el que no se marcan las huellas, lo que supone un gran beneficio. El módulo de la cámara es cuadrado y rematado en cerámica, muy elegante y viene firmado por Hasselblad. La pantalla genera muy buena sensaciones, no es para menos, ya que nos encontramos ante un panel Quad HD+ de 6,7 pulgadas y una tasa de refresco de 120 Hz. No vas a tener ningún inconveniente a la hora de visualizar cualquier contenido, hay una sensación de fluidez impresionante.

El sistema operativo está basado en Android 12, llevando por nombre OxygenOS 12, y que es propio de la marca. La experiencia es muy agradable tras el uso, proporcionando siempre una interfaz muy clara y fácil de utilizar. Se trata de un sistema bastante intuitivo.

En cuanto a procesador, tenemos un auténtico tope de gama, el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, el que montan todos los móviles premium Android, altamente resolutivo y capaz de cualquier cosa. OnePlus nos ofrece dos versiones, 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, o bien, 12 GB de memoria RAM y 256 GB. El que tenido en mis manos esta última opción, y hay que decir que es un teléfono que se comporta muy bien bajo cualquier circunstancia.

Cámaras de foto y video

Quizás uno de los aspectos que más llama la atención de cualquier usuario dispuesto a comprar un móvil son las cámaras. La marca china proporciona tres cámaras traseras, una principal de 48 Mpx firmada por Sony. El gran angular es de 50 Mpx, de Samsung, mientras que el teleobjetivo no se queda corto, 8 Mpx. La cámara frontal es de 32 Mpx, por lo que proporciona fotografías selfie de una excelente factura. Uno de los aspectos más interesantes del dispositivo es lo completa que resulta la aplicación de la cámara. Dispones de muchísimas opciones para sacar buenas fotografías, pon filtros de todo tipo que pueden ser ajustados hasta cualquier detalle. En modo retrato, por ejemplo, se comporta bastante bien, algo que no es sencillo de llevar a cabo.

Tal y como decimos, dispones de muchísimas opciones para disparar de maneras diferentes, y en el apartado vídeo ocurre lo mismo. Podrías utilizar este teléfono para montar tu propia película sin ningún tipo de pega. Quizás en el apartado videográfico nos encontramos uno de los principales valores de este modelo.

La sorpresa es que es capaz de hacerlo en 4K, pero hasta 120 fps, consiguiendo unos resultados espectaculares. Pero no solo eso, incluso se atreve con el 8K, una auténtica bestialidad. Si el apartado de fotografía ya es bueno y ofrece solución a cualquier tipo de usuario, en cuanto a video nos encontramos con un escalón superior.

Sensores, conexiones y batería

El conjunto se ve completado con Bluetooth 5.2, red 5G, Wi-Fi de última generación, sistema NFC y cargador USB C. En cuanto a la batería, han proporcionado al dispositivo de la máxima capacidad, 5000 mA. Cuenta con carga rápida de 80 W, lo que en menos de una hora te permite tener el teléfono completamente cargado, siendo de 50 W y nos decantamos por la tecnología inalámbrica. Ten por seguro que vas a tener autonomía suficiente para todo el día, incluso si eres bastante exigente.

El fabricante proporcionado el dispositivo de sistema de reconocimiento facial y lector de huellas integrado en la pantalla. Funciona de manera excelente, sin ningún tipo de error. Cuando reproduce cualquier contenido, los altavoces del dispositivo responden a la perfección, ofreciendo un sonido claro y contundente. Se ha realizado un gran trabajo en ese sentido.

Sensaciones del OnePlus 10 Pro

Este teléfono forma, un combo muy bien construido, con buenas cámaras, una duración de batería, que debe ser tenida en cuenta por su gran autonomía y, sobre todo, por un excelente rendimiento. Podríamos decir que este dispositivo es una auténtica máquina, capaz de ofrecer respuesta ante las soluciones más exigentes como los juegos. Gracias a haber incorporado un sistema novedoso de refrigeración, el teléfono nunca llega a quemar cuando le exigimos demasiado, algo que ocurre en otros dispositivos, incluso de cierto renombre.

Como es habitual en la marca, el empacado ha sido cuidado con todo detalle, y se incluye una funda del color del teléfono. Incorpora su cargador y un cable bastante sólido y competente. El uso dela funda es muy recomendable, ya que mantiene muy bien el diseño del dispositivo y evita que se nos resbale de las manos. Si hay que poner algún pero al OnePlus 10 Pro es que su acabado puede ser algo resbaladizo. El uso de la funda va a evitar bastantes problemas.

OnePlus ha dado un gran salto con este modelo, que actualmente es su tope de gama siguiente se espera para dentro de dos meses la presentación del OnePlus 11. Si lo que andas buscando es un teléfono que aúne elegancia, buena propuesta fotográfica, superior en cuanto a vídeo, y con un rendimiento fuera de lo común, no lo dudes, el OnePlus 10 Pro es la elección más adecuada para conseguir este todo en uno.