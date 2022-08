OnePlus Nord 2 5G: un gama media con mucho que decir

Encontrar un dispositivo Android de gama media puede llegar a ser una pesadilla, ya que la oferta nos sobrepasa. Hemos tenido la oportunidad de probar el OnePlus Nord 2 5G y nuestras sensaciones no han podido ser más satisfactorias. Por todo lo que contaremos a continuación, el OnePlus Nord 2 5G es una sólida propuesta que puedes tener en cuenta si deseas un móvil completo y que no se dispare de precio.

Así es el OnePlus Nord 2 5G

De primeras nos encontramos con un dispositivo de un tamaño intermedio y que resalta por la elegancia de sus líneas. Muy agradable de coger a la mano, tiene un balance de peso equilibrado y da muy buenas sensaciones. Su pantalla, de de 6,43 pulgadas, que ofrece 2400 x 1080 píxeles y un aspecto 20:9 es extremadamente nítida. Una vez que enciendes el teléfono, todo se puede apreciar con calidad.

Este modelo viene con un procesador MediaTek Dimensity 1200 AI, con una GPU ARM G77 MC9, lo que ya es toda una declaración de intenciones. El modelo testado incorpora 12 GB de RAM y 256 GB de memoria interna, si bien hay un modelo inferior con 8 GB de RAM y 128 Gb de almacenamiento.

Una batería de 4500 mAh con carga rápida, que realmente lo es, dual SIM 5G, lector de huellas en pantalla, NFC, y entrada USB-C completan el conjunto. No nos hemos olvidado de las cámaras, que vienen avaladas por S0ny. Nada menos que 50 MP en la trasera OIS f/1.88 n y ultra gran angular de 8 MPX con EIS, 119.7°. La cámara frontal no se queda atrás, siendo la Sony IMX615 con EIS f/2.45 y entregando 32 MPX.

Pantalla

Un panel Full HD de 6,43 pulgadas y tasa de refresco de 90 Hz hace que la calidad de imagen y experiencia general sea muy positiva. ¿Cualquier video que reproducimos o imagen que veamos se visualiza de manera muy clara, y en ningún momento tenemos sensación de falsos colores o de ir a tirones. Muy destacable haber incorporado el sensor de huella en la pantalla, lo que supone un verdadero acierta. El dispositivo se desbloquea así con suma facilidad.

Rendimiento

No hay mucho que decir en este sentido. El OnePlus Nord 2 5G ofrece potencia sin despeinarse y lo consigue gracias al chip extraordinariamente trabajado que incorpora, con 8 núcleos que trabajan a pleno rendimiento en cualquier circunstancia. Es sorprendente que, aunque no hablamos de un teléfono de alta gama, sí que se comporta como un fuera de serie. En el tiempo que lo hemos tenido para probarlo, ha sido capaz de mover muy bien los gráficos. No es para menos, 12 GB de RAM dan para mucho.

Cámaras

Muy bien en general. Quién ande buscando un buen equilibrio a la hora de realizar fotografías, tienen en el OnePlus Nord 2 un buen aliado. Este fabricante tienen a proporcionar una iluminación especial, que suele apreciarse cuando fotografiamos de noche. El comportamiento es óptimo en todas circunstancias, aunque hay ocasiones en los que habrás que jugar especialmente con la luz. Si es excesiva, hay parte s de la fotografía que pueden aparecer quemadas, pero nada que no soluciones un buen balance de blancos.

Los aficionados al modo retrato podrás dar rienda suelta a sus habilidades con el OnePlus Nord 2, ya que suele ser muy natural a la hora de procesar estas imágenes.

En cuanto. la grabación de video, muy sorprendido por lo que es capaz de hacer. Tiene modo dual, lo que permite grabar a la vez con las cámaras delanteras y traseras. Ofrece grabación a 4K y 30 fps, por lo que las necesidades de los usuarios más avanzados quedan cubiertas. La estabilización es además excelente.

Batería y carga

Este modelo ofrece 4500 mAh, se encuentra en una zona intermedia, pero para el tamaño del dispositivo, puede decirse que han aprovechado para incluir la mejor batería. Cuando pones el dispositivo a trabajar a pleno rendimiento, la curva de descarga es la habitual en un teléfono de estas características. Es decir, no hay un comportamiento anómalo.

Lo que llama mucho la atención es la carga rápida. Realmente cumple lo que dice, y el dispositivo pasa de 0 al 70% en poco más de 25 minutos. Algo que es excelente para quienes deseen irse con el móvil cargado de casa al trabajo mientras desayunan. Chapó.

Llama mucho la atención la manera en la que se ha resuelto el tarjetero. Puedes poner dos tarjetas en ambos lados, ocupando el mínimo espacio posible. Un acierto a la hora de diseñar esta pieza para poder disfrutar de dos líneas de teléfono a la vez.

Conclusión

Por lo demás, hay muy buenas sensaciones a la mano. El acabado trasero es cristal, lo que para un móvil de este precio es un acierto, ya que le da una sensación premium. El dispositivo se encuentra en tres acabados diferentes, el Blue haze, el que hemos probado, el Gray sierra y el PAC-MAN.

El dispositivo tiene un precio de 349 € para la versión de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, y de 529 € para la superior, de 12 GB de RAM y 256 de almacenamiento.

Un excelente propuesta que se perfila como un gama media con aspiraciones avanzadas, y que mira por encima del hombro la propuesta de otro fabricante. Un verdadero acierto que se trata de un dispositivo muy bien equilibrado en todos los sentidos.