1 mes con el Ninebot KickScooter F65I: el patinete todoterreno

La movilidad urbana pasa por el patinete eléctrico, cada vez más presente en nuestras ciudades. He tenido la oportunidad de conducir durante un mes el Ninebot KickScooter F65I, la propuesta top de Segway Ninebot, y esta ha sido mi experiencia.

KickScooter F65I el mundo a tus pies

El Ninebot KickScooter F65I es un patinete eléctrico pensado para grandes distancias y para quienes deseen tener potencia y comodidad e un solo dispositivo. Nos encontramos ante un patinete grande, de plataforma ancha y pesado. Lo primero que llama la atención de este VMP es que es de grandes dimensiones y que al principio puedes llegar a tener la sensación de no poder con él. Pero nada mas alejado de la realidad, ya que se trata de un patinete muy manejable y que se comporta muy bien bajo cualquier circunstancia.

Las ruedas son de 10 pulgadas con cámara de aire, y el motor el poderoso, nada menos que 561 w, lo que le llega a ofrecer un rango máximo de autonomía de 65 km/h. El dispositivo, al igual que otros de la marca, incorpora intermitentes, un verdadero acierto que nos ayuda a señalizar nuestros movimientos y evitar más de un disgusto en ciudad.

La maca ha incorporado en este modelo un detalle muy útil, si bien pueda parecer simple. El panel de mandos incorpora unas flechas verdes que indican que hemos puesto los intermitentes y en qué posición, además de incorporar una alarma acústica cuando los activas. Esto es una gran ayuda, porque con otro modelo anterior que tuve la oportunidad de probar era algo que no estaba presente y más de una vez olvidaba quitar el intermitente. Muy bien por este detalle, un acierto. Los intermitentes están muy bien ubicados y no son un elemento aparte, sino que están integrados completamente en el dispositivo.

Son pequeños, pero dan la luminosidad suficiente para hacerte ver. Lo mismo que ocurre con la luz roja trasera, un acierto enorme que a la hora de pulsar el freno, esa luz se haga más intensa, al igual que lo haces en cualquier vehículo.

Otro aspecto positivo del patinete es el cargador. En este caso es un simple cable de carga sin fuente de alimentación, lo que no deja de ser un detalle importante. El acceso a la toma de corriente es por uno de los laterales, al lado de la poderosa batería.

El patinete puede plegarse a la manera habitual, por la parte inferior del manillar, y con un movimiento simple. Un timbre, una potente luz y los reflectantes obligatorios completan el pack.

Lo que me ha gustado del Ninebot KickScooter F65I

Todo. Esa sensación de seguridad y de potencia. El patinete es capaz de subir pendientes de hsta el 20%, y lo he podido ratificar en mi ciudad, con cuestas generosas. Sí, el patinete ha cumplido sobradamente en ese sentido, y es algo de agradecer.

Los puños están fabricados en un material que podría ser silicona, pero que ofrece un agarre excelente. Cuando te pones a los mandos te sientes muy seguro en todo momento, ya que la plataforma es muy ancha y hay espacio de sobra para los pies. La anchura de las ruedas perite tomar las curvas con tumbadas pronunciadas y así poder aprovechar la inercia. Y si hablamos de aceleración, pues que no va a dejarte tirada en ningún momento, sales de cualquier semáforos con buenas velocidad, sin suponer nunca una rémora para el resto del tráfico.

Un aspecto muy tener en cuenta en cualquier dispositivo es el sistema de frenado. Aquí hay freno trasero de disco y delantero de tambor, con recuperación de energía y que va cargando la batería. La app, disponible en Android y iOS, permite regular la potencia de la recuperación en todo momento, si es pronunciada aprovecharás más la energía, pero es dejar de acelerar y el patinete se para en poco tiempo. En mi caso, me he encontrado mas cómodo con las posicional mas suave de recuperación, ya que ofrece tres niveles. Recomendación, al ser frenada trasera debes tener cuidado en circunstancias de suelo mojado o deslizante, mejor frenar con ligeros toquecitos del frenos que con una prolongada, los riesgos de irse al suelo son altos. Pero no es cosa del patinete, sino de sentido común.

La aceleración es muy correcta en los 3 modos disponibles, Eco, Standard y Sport, además del Modo Paseo, que se configura desde la app. Los 3 modos son accesibles desde el panel de mandos y si bien he utilizado los 3, para disfrutar al máximo de la conducción te recomiendo el Modo Sport. Es el menos eficiente, pero disfrutas más. He utilizado el Modo Eco cuando el aviso de batería baja se hacía presente y tenía todavía un trecho de recorrido por hacer.

Como en otros modelos que he probados, me ha encantado la resistencia de las ruedas. Son una garantía, y ya puedes meterte por terrenos comprometidos que van a responder. Los neumáticos son muy resistentes, logrando obtener un buen agarre y teniendo la seguridad de que no van a pincharse a la primera de cambio. Para mí, esto es un asunto muy importante.

Finalmente, y tal y como expresé con otro modelo de la marca, que tuve la oportunidad de probar, la aplicación posibilita multitud de características, y no solo te permite grabar tus recorridos, ponerlo en modo paseo o activar un bloqueo con alarma, es una auténtica red social de los fans de la marca

Conclusiones del Ninebot KickScooter F65I

Definitivamente nos encontramos ante un dispositivo que ofrece las máximas garantías de conducción, pensado para aquellas personas que hagan largos recorridos y no deseen tener que estar cargando continuamente el patinete. Hablando de carga, cinco horas y media son suficientes para que el dispositivo se encuentre a tope de energía. Un tiempo muy reducido para un patinete de estas características.

Es evidente que este dispositivo no tiene un precio pequeño, ya que es de 999 € en la web del fabricante, sin embargo, sustituye perfectamente a otras opciones como puede ser un pequeño Scooter, teniendo un precio inferior.

Para mí el precio está más que justificado, porque el patinete está muy bien construido, es extremadamente seguro y ofrece esa autonomía tan poderosa, que es una muestra del valor del dispositivo. El Ninebot KickScooter F65I puede ser la solución que buscas si deseas un patinete completísimo, solvente y capaz de dar respuesta ante cualquier situación.