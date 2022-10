Ninebot F25E: así es la propuesta dinámica del patinete de Segway

Los patinetes eléctricos han venido a revolucionar la manera en la que nos desplazamos. Durante casi un mes he estado circulando con el Ninebot F25E, una propuesta que viene de la mano del fabricante Segway y que ofrece una serie de prestaciones a tener en cuenta. 150 kilómetros que han dado para mucho. estas son las conclusiones e impresiones que me ha causado este gadget tan útil.

Así es el Ninebot F25E

Patinetes eléctricos los hay a patadas, nunca mejor dicho, pero puede decirse que este es especial. Aunque desgranaré en detalle cómo es, la primera sensación que tienes al sacarlo de la caja es simple, estás ante un producto de gran calidad por su solidez. Un montaje muy sencillo, ya que solo has de apretar la parte superior del manillar y no necesitas echar manos de herramientas, ya que el fabricante ha incorporado una bolsita con un pequeño destornillador y un adaptador para hinchar las ruedas si es necesario.

La autonomía que ofrece es de 25 kilómetros para un conductor de 70 Kg en modo estandard reduciéndose a mayor peso y con conducción deportiva En todo caso, las cifras son muy certeras.

Visión general

Lo que destaca del patinete una vez montado es que cuenta con algo no muy común en estos VMP, tiene intermitentes. Además, la plataforma es ancha y acabada en material antideslizante, al igual que los puños. Luz de freno trasera, reflectantes, freno de disco trasero y eléctrico delantero. Luz, panel de navegación, acelerador, timbre y nada más, que no es poco. Las ruedas son de 10 pulgadas, un. tamaño generoso y con cámara de aire. Segway indica que llevan un sistema de refuerzo que las hace resistentes. Pensé que esto seria algo como lo que dicen todos, porque con otros modelos testados se pinchan con frecuencia. De ello hablaré más adelante.

Este patinete entrega 300 w de potencia, admite 100 kg de peso y ofrece una autonomía de 25 kms. Es capaz de subir pendientes de hasta el 10%. El patinete cuenta con 3 modos de conducción, el económico, limitado a 15 km/h, el estándar, a 25 km/h, y el deportivo, también a esa velocidad pero con una aceleración mayor. Desde la completísima app móvil, disponible en iOS y Android, tienes la opción de activar el Walk Mode, que limita la velocidad a 5 km/h. Es ideal para cuando vas con el patín y llevas al lado a un acompañante caminando.

El patinete se carga en unas 5 horas, no está nada mal. Durante el proceso de carga podremos ver el porcentaje de batería con el que cuenta el patinete, que se expresa tanto en una cifra como en 5 barras.

Atención al sistema de frenado

Se ha incorporado un freno de disco trasero muy eficiente, eso sí, deberás manejarlo con cuidado en condiciones de suelo mojado si no quieres irte al suelo. El freno delantero es electrónico y cuenta con un sistema de recuperación de energía. Cada vez que vas frenando o dejas de acelerar, la energía liberada es recuperada por las baterías. Una manera eficiente de no desperdiciarla y aprovecharla para esos momentos en los que necesitas más.

Puedes controlar desde la app el nivel de recuperación de la energía, graduado en 3. Si lo tienes al máximo, el patinete recupera mucha energía cuando dejas de acelerar, pero se frena muy pronto. Me encontré muy a gusto con el sistema de mínima recuperación, ya que mi estilo de conducción, muy deportivo y gustando de dejar correr el patinete en las curvas, así lo requería.

Manos a la obra

Con el patinete cargado y el casco puesto me lancé a la calle, lo digo literalmente porque la salida de mi casa es cuesta abajo. Di un simple empujón y me subí a la tabla sin acelerar. Lo primero que probé fue el sistema de frenado, y observé que este patinete es efectivo frenando si vas dando ligeros toquecitos al pulsador. Si das un frenazo brusco, el disco actúa de manera muy eficiente, pero corres el riesgo de patinar y no frenar donde deseas. Es lo primero que aprendí, a ir dando toques al freno para mayor eficiencia.

La aceleración es muy correcta en los 3 modos, si bien he conducido el 90% de tiempo en Modo Sport, el menos eficiente, pero el más rápido. El motor ha respondido bien a pesar de que soy una persona corpulenta.

En llano se comporta de maravilla, aunque en cuesta, y en donde vivo hay muchas, el Ninebot sufre si estas son pronunciadas. Es obvio, el fabricante indica que puede con las de hasta un 10%, Así que, no fue algo sorprendente que al enfrentarme a pendientes de un 16% y con mis 90 kg, el patinete se resintiera. Además, hay que tener en cuenta que se trata del modelo básico del trío formado por este, por el F30E y el F40E. Estos dos últimos modelos cuentan con potencia mayor, pero es interesante recalcar que el patinete aquí analizado cumple perfectamente con su cometido.

El Ninebot F25E cuenta con un sistema de aviso interesante cuando a la batería le queda poco para agotarse. No te permite alcanzar una velocidad alta, además del incesante parpadeo del último led de carga. Es señal de que debes ponerlo a cargar o volver a casa lo antes posible.

El patinete rueda muy bien, y si hay algo que me ha sorprendido es su excelente capacidad de absorción de impacto en baches y como soporta las vibraciones, además de la resistencia de las ruedas. Ruedo por asfalto, pero he probado tierra y asfalto con grava suelta e incluso cristales. En ningún momento en estos 150 kilómetros las ruedas han dado signo de flaqueza ni se han pinchado. Sí que son resistentes de verdad. Solo por esto ya me ha ganado.

El toque mágico

Que un patinete incorpore intermitentes es… como decirlo, ¡una maravilla! Ganas en seguridad, ya que avisas al resto de usuarios de la vía de tus intenciones y obran en consecuencia. Los usuarios de patinete somos uy vulnerables, pero los intermitentes nos ayudan a serlo menos. Se activan con un pulsador en el lado izquierdo, debajo del timbre . Cono propuesta de mejora, pondría un indicador en el panel central que indique que tienes los intermitentes activados. para los despistados como yo sería una buena ayuda, pero eso es pecata minuta. Además, tiene intermitentes delanteros y traseros, ¿no es un acierto?

Hablando del panel central, se ve bien incluso con luz directa, e indica la velocidad, la luz, que se activa automáticamente siempre, otro acierto, y las 5 barras que indican el nivel de batería.

Como cualquier patinete, puedes plegarlo para transportarlo en el tren o bus o guardarlo. El proceso de plegado es simple, y aunque pese 15 kg, se vuelve mucho mas manejable.

La app de Ninebot

Gracias a la aplicación puedes configurar parámetros como la frenada o el Walk Mode. Pero tiene 4 cosas que me han gustado mucho.

Puedes b loquear el patinete. Con el bloqueo activo las ruedas no se mueven y si alguien intenta llevárselo, pita.

Con el bloqueo activo las ruedas no se mueven y si alguien intenta llevárselo, pita. Puedes grabar tus recorridos por la ciudad. Das a Iniciar Grabación y gracias al GPS de tu teléfono te muestra por dónde has pasado, así como las velocidades alcanzadas y los kilómetros recorridos.

y gracias al GPS de tu teléfono te muestra por dónde has pasado, así como las velocidades alcanzadas y los kilómetros recorridos. El proceso de emparejamiento de la app con el patinete es inmediato.

Como usuario de la app, puedes compartir con el resto de la comunidad Segway tus fotos en una red social particular y exclusiva. Un asunto que me ha gustado, todo sea dicho.

Mis conclusiones sobre el Ninebot F25E

El Ninebot F25E tiene un precio de 499 €. ¿Los vale? Definitivamente sí. Por calidad, construcción y prestaciones. Para el usuario urbanita tiene más que de sobra, ya que se comporta de manera excelente sobre cualquier superficie. Conviene tener en cuenta que encima del patinete te sientes muy seguro, porque tanto la plataforma como los puños son de una goma que agarra muy bien. El tamaño de las ruedas también contribuye a ello.

El Ninebot F25E no es un patinete más, sino una propuesta excelente para quien necesite un dispositivo fiable, muy bien construido y que sepa darlo todo en cada ocasión.