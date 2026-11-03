Respaldado por Andreessen Horowitz y sin suscripción: así es Core, el ordenador de IA sin pantalla de 3.499 dólares de Ghost, con su primera tanda agotada

Ghost, una empresa de San Francisco, presentó el 5 de octubre de 2026 Core, un ordenador de IA sin pantalla que cuesta 3.499 dólares. Su web nombra a Andreessen Horowitz entre los inversores. Zain Javaid, cuya cuenta de X lleva la etiqueta de la compañía, lo anunció ese mismo día.

La gracia del aparato está en que ejecuta los modelos de lenguaje dentro de la propia máquina, sin suscripción. La primera tanda figura como agotada en la ficha oficial de Core, con envíos previstos para el 31 de octubre. Se maneja desde el móvil o desde un ordenador con Mac, Windows o Linux.

Cinco inversores en su web

En la página de presentación de Ghost aparecen cinco inversores, sin cifras. Son Andreessen Horowitz, Abstract Ventures, Audacious, SV Angel y Z Fellows. La sociedad que hay detrás se llama ZMJ, Inc. y opera con el nombre comercial de Ghost.

Javaid presentó el producto en X con un vídeo de algo más de dos minutos. Lo acompañó con una frase que resume la idea de la empresa: «La tecnología más poderosa que ha creado la humanidad debería pertenecerte». La publicación del fundador enlazaba directamente a la tienda.

El manifiesto de la compañía va en la misma línea. Una IA con tanto acceso a nuestra vida, sostiene Ghost, «no debería vivir en una infraestructura que es propiedad de otro». Tampoco habría que «alquilar la propia inteligencia por tókenes» a un gran laboratorio de IA.

Una tarjeta NVIDIA de 24 GB

Dentro de la caja hay una tarjeta gráfica NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell en versión compacta. Tiene 24 GB de memoria GDDR7 con corrección de errores y 432 GB/s de ancho de banda. La acompañan un AMD Ryzen 5 9600X de 6 núcleos, 64 GB de DDR5 y un disco NVMe de 1 TB.

Ghost cifra la potencia del conjunto en 770 TOPS de IA. Son billones de operaciones por segundo dedicadas a los cálculos de las redes neuronales. La empresa no desglosa el coste de cada pieza, en plena subida de la memoria encarecida por la demanda de la IA.

La carcasa es de acero inoxidable cepillado en color plata, con un difusor de luz de acrílico. La compra incluye un año de garantía y 30 días para devolverlo. El envío de la primera tanda era gratuito.

Cuatro modelos ya instalados

La ficha de la empresa enumera cuatro modelos preinstalados: Qwen 3.8-Next, Qwen 3.8-27B, Gemma 4-31B y Muse-Glimmer-30B. Los Qwen y el Gemma son modelos de pesos abiertos, un tipo de modelo que también usan los proyectos de IA repartida entre los ordenadores de casa. Según Ghost, el Qwen 3.8-27B genera 77 tókenes por segundo en Core.

El ordenador recoge contexto de más de 50 herramientas del día a día, según la descripción de su vídeo oficial. Entre ellas hay pulseras de actividad, cámaras, aparatos del hogar conectado y el historial de pantalla. Funciona las 24 horas y propone tareas sin esperar a que el usuario pregunte.

Para quien programa, Core ofrece un punto de acceso compatible con la API Responses de OpenAI. Con él se pueden usar sus modelos en aplicaciones como OpenCode o Codex, o en scripts propios. Las preguntas frecuentes de la ficha subrayan que ese uso no paga tarifas por tóken.

Vídeo oficial de presentación de Core, el ordenador de IA personal de Ghost. Vídeo: Ghost AI

Una pasarela sin registros

La empresa insiste en que conversaciones, archivos y memorias se cifran y se procesan en el propio aparato. Tampoco recurre a un modelo remoto cuando el local no da abasto, según la política de privacidad de Ghost. El enfoque recuerda al de otras herramientas de IA que trabajan sin nube.

Para buscar en la web, hacer llamadas o actualizarse, Core sí sale a internet por una pasarela de Ghost. Según la empresa, ese contenido no queda en bases de datos, registros ni copias de seguridad. Quien prefiera saltarse la pasarela puede meter sus propias claves de API en la aplicación.

La letra pequeña de la política, fechada el 5 de octubre, trae dos avisos que Ghost escribe sin rodeos. Con el historial de pantalla activado, Core guarda capturas y texto reconocido aunque el navegador esté en modo privado. Al importar un perfil del navegador, Core se queda además con el historial, los marcadores, las contraseñas y las sesiones abiertas.

Oficina y fábrica en San Francisco

Ghost monta sus equipos en una fábrica propia de San Francisco, donde también tiene la oficina. Busca ingenieros de inferencia, de posentrenamiento y de producto, además de personal de operaciones. Todos los puestos son presenciales, según su página de empleo.

El 21 de octubre, la empresa colgó en su canal oficial de YouTube un vídeo con imágenes de corte láser y montaje. Su plan va más allá de una sola caja. Ghost anuncia aparatos que darán a su agente «nuevos sentidos» y otros para hablar con él desde cualquier sitio.

Ninguna prueba independiente todavía

Los 77 tókenes por segundo, los 770 TOPS y las más de 50 herramientas conectables salen de la web y del vídeo de Ghost. A 2 de noviembre, ningún laboratorio externo ha publicado mediciones de Core ni lo ha comparado con un sobremesa de piezas equivalentes.

Ghost tampoco ha dicho cuántas unidades tenía la primera tanda, y no hay confirmación oficial de que los envíos salieran el 31 de octubre. La web tampoco dice cuánto dinero han puesto los inversores. En su política reconoce que una memoria creada por Core «puede ser inexacta», algo que pesa en una máquina con acceso al correo, al calendario y a los datos de salud.

La ficha técnica de Core, sus preguntas frecuentes y la política de privacidad se han publicado en la web oficial de Ghost el 5 de octubre de 2026.

Crédito de la imagen: Ghost.