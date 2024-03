Violan y dan una paliza a una mujer tras raptarla de su vivienda en Albelda (La Rioja)

Conmoción en La Rioja por la violación de una joven de 28 años a la que raptaron de su vivienda y agredieron sexualmente en un descampado.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes, 8 de marzo, en el municipio riojano de Albelda de Iregua. La víctima se encontraba sola en su vivienda cuando el agresor la sacó a la fuerza y la llevó a un descampado, donde la agredió sexual y físicamente, incluso golpeándole con un ladrillo.

El entorno de la víctima considera que la brutal agresión fue premeditada porque su pareja acababa de salir de la vivienda para hacer un recado y el ataque cesó cuando el hombre regresaba a casa. Precisamente, fue él el que la encontró desnuda en un descampado y el que la trasladó al Hospital San Pedro de Logroño, donde permaneció ingresada una noche.

Según el diario La Rioja, la familia cree que el hecho de que pudieran estar vigilando los movimientos de la víctima y de su pareja lleva a pensar que el agresor actuó con ayuda de otras personas.

La tía de la víctima ha asegurado que «el culpable está en Albelda» y tienen «conciencia de quién es porque esto no viene de ahora». «Hace un año la violaron y la pegaron, denunció muy tarde, y ahora han ido a por ella para que no siga con la denuncia», ha señalado al respecto.

Asimismo, ha denunciado que «todo el pueblo de arriba es un mercado de droga» y lo que han hecho con su sobrina «le puede tocar a otra persona». «A estos gitanos les han echado de otros sitios y aquí los tenemos muy bien cuidados», ha agregado al respecto. Y, tras manifestar que la joven se encuentra «muy mal, con mucho dolor», ha reconocido que «lo peor no es lo físico porque se va a curar al final, lo peor son las heridas morales, que no le van a curar nunca». «A ver si hace algo alguien, porque qué protección tenemos, estamos cogidos de pies y manos. A ese señor, si me lo cruzo por el pueblo, no le puedo decir nada porque igual me la cargo yo. Imaginaros la impotencia», ha lamentado.

Otro tío de la víctima se ha preguntado «si ya saben quiénes son, por qué no están donde tienen que estar, a qué esperan, a que haya una venganza y tengamos que pagar el pato los que nos hemos comido el marrón», ha indicado antes de concluir: «Qué ley tenemos, si en 72 horas pueden salir a la calle y pasado mañana van a hacer lo mismo. Les han echado de otros sitios y hay que poner medidas para que no sean expulsados de aquí también».

Concentración vecinal

Vecinos de la citada localidad de La Rioja se concentraron este domingo a las 20:00 horas en la Plaza Mayor para alzar la voz contra esta brutal agresión y violación. En la concentración han participado decenas de personas, entre las que se encontraba el alcalde del municipio, Sergio Ochagavía; la consejera de Salud y Servicios Sociales, María Martín; o su precedesora en el cargo, María Somalo.

Pancartas con lemas como «fuera violencia machista de nuestro pueblo», «no estás sola» o «Albelda libre de violencia» presidieron la protesta, en la que los vecinos lanzaron algunos gritos contra la violencia y otros como «¡Fuera!» o «¡Hay que echarlos!». Tras esto, guardaron un minuto de silencio roto.

Asimismo, pronunciaron discursos varias personas como una vecina, que habló de «la repulsa del pueblo a estos comportamientos, que como albeldenses nos avergüenzan». «No podemos ni queremos tolerar este tipo de comportamientos, queremos que nuestras madres, hijas, nietas, vivan sin miedo y en libertad». «Ni un paso atrás», clamó.

Acto seguido, una prima de la víctima se dirigió a los presentes, diciendo que ahora les ha «tocado» a ellos con la violación de su prima y dando las gracias al municipio «por el apoyo». Por su parte, la consejera de Servicios Sociales manifestó que «es momento de estar con la familia y arropar a las mujeres que sufren violencia diciéndoles que no están solas». «Con calma y con serenidad, vamos a demostrarles que la fuerza de la ley es la que va a ganar», concluyó.