Tres camiones arden tras un brutal choque en la AP-7 en Tarragona: un conductor resulta herido de gravedad

Un grave accidente de tráfico ha provocado en la madrugada de este martes el corte total de la autopista AP-7 a la altura de La Aldea (Tarragona) en ambos sentidos. En el siniestro, ocurrido alrededor de las 05:25 horas, se han visto implicados tres camiones de gran tonelaje que han acabado ardiendo tras la colisión.

El director del Servicio Catalán de Tránsito (SCT), Ramon Lamiel, ha confirmado que uno de los conductores se encuentra herido de gravedad y que otro de los implicados ha resultado herido de «diversa consideración». «Podríamos estar hablando de un herido muy grave que puede convertirse en víctima mortal», ha advertido Lamiel, subrayando la gravedad del accidente.

Según las primeras informaciones de las autoridades, uno de los camiones que circulaba en sentido sur habría «cruzado la mediana» por causas aún desconocidas, invadiendo el sentido contrario y provocando un «choque fronto-lateral» con otro camión que venía de frente. Un tercer vehículo pesado, que circulaba también en sentido norte, intentó esquivar el impacto y acabó «volcando» fuera de la autopista.

El fuerte impacto y el incendio posterior de los vehículos obligaron a movilizar a varias dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, que lograron sofocar las llamas alrededor de las 08:35 horas. La magnitud de los daños y la cantidad de chatarra y restos metálicos esparcidos por la calzada han complicado las tareas de limpieza, que el SCT prevé que se prolonguen durante «horas».

A L’Aldea, apagats els incendis de dos dels camions implicats en un accident a l’Ap-7, pk 320 (avís 05.25 h). Recollim mànegues perquè hi pugui entrar maquinària pesada a netejar calçada. Hi seguim treballant 12 dotacions #Bomberscat pic.twitter.com/zgFlKJj7ag — Bombers (@bomberscat) November 11, 2025

Vía cortada en ambos sentidos

Como consecuencia del accidente, la AP-7 permanece cortada en ambos sentidos en el punto kilométrico cercano al término municipal de L’Aldea. El Servicio Catalán de Tráfico ha habilitado desvíos obligatorios:

En sentido sur , a través de la salida 308 (La Ampolla).

, a través de la salida 308 (La Ampolla). En sentido norte, mediante la salida 322 (La Aldea), derivando la circulación hacia la carretera N-340, que se ha visto fuertemente congestionada por el aumento del tráfico.

Lamiel ha explicado que las tareas de limpieza serán «largas», debido al grave deterioro de la mediana y la cantidad de «material calcinado» que cubre el asfalto. En sentido sur, el SCT espera reabrir el tráfico en una o dos horas, mientras que la circulación en sentido norte tardará más en restablecerse.