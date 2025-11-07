Un motorista herido grave tras ser arrollado por una furgoneta en plena hora punta en Palma

Aparatoso accidente en Palma con resultado de un motorista herido grave. El rugido de los motores, el tráfico denso del polígono de Son Castelló, y de pronto… el estruendo del impacto. Una furgoneta, que realizaba un cambio de carril en la concurrida rotonda de Gran Vía Asima, embistió violentamente a un motorista que circulaba junto a ella. En cuestión de segundos, la rutina del día se convirtió en un caos absoluto. El accidente tuvo lugar a las 10:30 horas de este viernes.

Según testigos presenciales, el conductor de la furgoneta «ni siquiera lo vio venir». La motocicleta fue golpeada de lleno y el motorista salió despedido, cayendo con fuerza sobre el asfalto. El silencio posterior fue roto solo por los gritos de dolor de la víctima, que permanecía tendida en el suelo mientras los coches frenaban bruscamente a su alrededor.

Los equipos de emergencia no tardaron en llegar. Una ambulancia del SAMU-061 irrumpió en el lugar acompañada de varias patrullas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que rápidamente aseguraron la zona. Los sanitarios trabajaron contrarreloj entre el tráfico detenido, estabilizando al herido que, según fuentes médicas, presentaba fuertes dolores y lesiones de gravedad.

Mientras tanto, los agentes tomaban declaración al conductor de la furgoneta, visiblemente nervioso tras el accidente. La zona se llenó de curiosos, trabajadores del polígono y conductores que presenciaron la tensa escena. El motorista fue trasladado de urgencia al hospital con pronóstico reservado, aunque fuentes oficiales confirmaron que no se teme por su vida.

Este nuevo accidente vuelve a poner sobre la mesa una realidad que preocupa cada vez más: la vulnerabilidad de los motoristas en las carreteras urbanas. Un simple despiste, un cambio de carril mal calculado o una distracción al volante pueden tener consecuencias fatales. Las autoridades insisten en extremar la precaución y recordar que, en la jungla del tráfico, los motoristas son los más expuestos.