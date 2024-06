El llamado violador de Igualada, acusado de la violación de una joven de 16 años al salir de una discoteca de Igualada (Barcelona) la noche del 1 de noviembre de 2021, ha declarado este miércoles en la Audiencia de Barcelona, donde ha negado los hechos y ha asegurado que no conoce las grabaciones de las 155 cámaras de seguridad que estudiaron los Mossos d’Esquadra para identificarle.

El acusado, Brian Raimundo, ha negado los hechos y ha relatado que la noche en la que ocurrió todo salió de fiesta con unos amigos y bebió «bastante» y tomó «drogas», pero ha negado recordar el rato que estuvo con ellos.

«Me discutí, no me acuerdo muy bien por qué con un amigo. Seguí bebiendo. Estaba bastante mal, no podía ni caminar», ha asegurado, y ha explicado que se quedó dormido en un «banco» y que al despertar buscó la dirección de su casa en Google Maps porque «no sabía dónde estaba».

Además, el detenido ha manifestado que tenía «varios problemas con amigos y familiares», motivo por el que empezó a beber sin control y a consumir drogas, aunque nunca se ha sometido a ningún tratamiento para remediarlo. Pero los Mossos que investigaron el caso sostuvieron en otra sesión del juicio que tienen la «absoluta certeza» de que el acusado es el autor de los hechos.

Y es que los forenses descartan absolutamente que estuviera bajo los efectos del alcohol. En las imágenes captadas por las cámaras previas a la agresión sexual se le ve tranquilamente andando, sin hacer ningún movimiento extraño propio de una persona que ha consumido sustancias.

También ha explicado que vive en España desde pequeño y que antes de entrar en la cárcel tenía un trabajo fijo, y ha negado tener ningún vínculo con su país de origen, ya que su hermana y su madre también viven aquí. El Monstruo de Igualada se enfrenta a 45 años de prisión por los presuntos delitos de asesinato y agresión sexual; y tiene antecedentes por agredir sexualmente de su hermana pequeña y dos ex parejas.

Fueron 20 minutos de tortura

En lo que respecta a la víctima, la chica tiene serias lagunas de memoria, incluso amnesia. Además, sufre de dificultades físicas de todo tipo tras la violenta agresión que padeció, en la que fue golpeada y torturada, incluso le introdujeron objetos en su cuerpo. Todo esto ocurrió en el transcurso de 20 minutos en un callejón de la localidad catalana.

La joven, que entonces tenía 16 años, salía de la discoteca Epic y se dirigía a la estación para coger el tren que la llevara a Villanueva y Geltrú​​, a casa de su madre. Pero alrededor de las 6 de la madrugada, el violador de Igualada siguió a su víctima y la arrastró a un callejón sin luz.

Según informó este lunes el abogado de la víctima, la brutal violación dejó graves heridas a la menor, por las que tuvo que permanecer hospitalizada casi un año y sufrir media docena de intervenciones quirúrgicas.

Asimismo, fueron dos camioneros los que encontraron a la chica. Uno de ellos distinguió su cuerpo en ese callejón trasero de unas naves industriales, ensangrentada, semidesnuda, ya que Raimundo le robó la ropa, y temblando de frío, por lo que lo primero que hizo fue sacarse la chaqueta y echársela encima. Según el testigo, la joven estaba consciente, pero era incapaz de mantener una conversación: «Le dije, ahora viene la ambulancia y ella repetía, no, no, no. No creo que ella pudiera escucharme», explicó.