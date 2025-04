La Guardia Civil busca a los tres jóvenes que le dieron una paliza a un anciano de la pedanía murciana de Cabezo de Torres por recriminarles que dejaran de dañar los vehículos aparcados en la calle. El agresor de origen magrebí y unos veinte años de edad, le rompió a patadas la tibia y el peroné al anciano antes de darse a la fuga.

El suceso tuvo lugar hace dos semanas y Pedro, de 73 años, está seguro de que podría reconocer a dos de los jóvenes participantes en la agresión. Ahora se recupera en su domicilio, tras una complicada operación en la que le han reconstruido los huesos de la pierna con clavos y grapas.

«Ese día bajé de mi casa tan tranquilo para ir al supermercado cuando les vi a los tres rompiendo todo lo que pillaban, ellos estaban dañando los coches y rompían los retrovisores, y les dije ‘¿pero por qué hacéis eso?’, no dije nada más», explica Pedro con el apoyo de su sobrino Javier.

«Me partió la pierna»

«En ese momento, uno de los tres vino a toda velocidad hacia mí, me golpeó y me partió la pierna de una patada, los tres eran del Norte de África, tendrían unos veinte o veintidós años más o menos», recuerda el anciano víctima de la paliza.

«Al agresor no le vi cara, no tuve ni tiempo para verlo, a los otros dos los conozco de verlos por aquí. Ellos no hicieron nada para impedir que su compañero me agrediera», cuenta Pedro. Tras la paliza el anciano se dirigió a los dos jóvenes que no habían huido y les pedió que llamaran a una ambulancia: «Ellos hacían que llamaban a la ambulancia pero era mentira y se marcharon rápidamente».

«No veo que investiguen lo mío»

Afortunadamente una vecina pasó con su coche por el escenario de la paliza al anciano y avisó de inmediato a los servicios de emergencias. Los sanitarios trasladaron a Pedro al Hospital Morales Meseguer donde le operaron para reconstruirle los huesos de la pierna.

«Estoy recuperándome tan despacio que a penas me entero, el día a día lo llevo fatal a pesar de las pastillas», confiesa Pedro. El anciano víctima de la paliza asegura que podría reconocer en fotos a los dos acompañantes del agresor: «Psicológicamente estoy muy bien, pero como veo que las autoridades no se preocupan de buscar enseguida al que me ha hecho esto, y no hay respuesta, creo que es necesario contarlo».

Su sobrino Javier asegura que llevan tiempo aguantando mucho vandalismo que sufren sobre todo los vehículos aparcados en la calle, incluso contenedores incendiados: «El colmo es la agresión a mi tío, lo que queremos es que se sepa porque nos falta seguridad, porque al ser una pedanía dependemos de Murcia».