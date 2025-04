Una mujer defiende a una carterista tras robar en un tren de Barcelona: «¡Qué más da, es una cartera!»

Indignante momento el que se ha vivido en un tren de Barcelona. Una mujer ha salido en defensa de una carterista después de que la pillaran robando en uno de los vagones. La surrealista escena se ha hecho viral en redes sociales, provocando el enfado entre decenas de usuarios.

En el vídeo que acompaña a estas líneas, se muestra cómo un grupo de personas increpa a una carterista y acto seguido, una mujer arremete contra ellos al grito de «¡Qué más os da, es una cartera!», mientras les exige que la «dejen en paz».

«¡Dejadla puto en paz!», grita muy exaltada y cuando le recuerdan que es una carterista, continúa defendiéndola: «Da igual, es una cartera. A mí me parece más importante que no me toquen ni me agredan».

La situación ha indignado a las redes sociales, donde el vídeo está corriendo como la pólvora. «En Cataluña se está normalizando la delincuencia», «eso es el nivel de lo que tenemos», «hemos perdido la cabeza» o «la gente se ha vuelto gilipollas», son algunos de los comentarios que acompañan a la publicación.