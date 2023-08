Un minusválido pega a un marroquí que quiso abusar de unas chicas en un tren de Cercanías de Barcelona

Un vídeo grabado en la estación de Cercanías de Barcelona se viralizó este jueves al captar como un hombre defendía a un grupo de chicas de un individuo de origen marroquí que las estaba intimidando. En las imágenes se puede observar cómo un hombre minusválido le propina un guantazo con la mano abierta para evitar que el marroquí abuse sexualmente de las chicas, que observan la situación con un mezcla de asombro y terror. A estas horas la Policía investiga el suceso en búsqueda de este peligroso sujeto.

Este no es el único suceso que ha tenido lugar este jueves en Barcelona. En la estación de metro de Las Ramblas un grupo de personas negras han increpado a unos policías a la salida de la estación de metro. En ninguno de los dos casos se han reportado heridos.

La seguridad en Barcelona

Ante los crecientes altercados que están teniendo lugar recientemente en Barcelona se ha vuelto a avivar la polémica sobre si esta ciudad es segura. El alarmante número de hurtos, atracos y agresiones se ha disparado en los últimos ocho años. Según un balance de criminalidad elaborado por el Ministerio del Interior la seguridad ciudadana de Barcelona es muy mala, siendo la capital de provincia con más delincuencia en el año 2022. Una de las actividades criminales que más ha aumentado es el robo con violencia, llegando a más de 13.000 casos al año. Las personas que cometen estos actos normalmente son jóvenes de entre 18 y 25 años, con un amplio historial delictivo. La Guardia Urbana de Barcelona ha reportado que el 76% de los delitos están cometidos por extranjeros.

Los ciudadanos piden más fuerzas policiales

Los ciudadanos de Barcelona no han tardado en mostrar su descontento ante la falta de agentes de policía. Esta situación ha desatado que muchas veces los ciudadanos tomen la justicia por su propia mano, esto se pudo observar el pasado mes de abril cuando una conductora de bus tomo medidas frente una persona ebria. Ante esta falta de seguridad, el Sindicato SAP-Fepol informó el pasado mes de febrero que si no se tomaban las medidas oportunas no habría ni una sola patrulla que pudiera suplir las necesidades de la ciudadanía. El sindicato avisó que, si sus demandas no eran escuchadas, «dejaría a requerimiento a los pocos efectivos que trabajan».