Juan Roig a OKDIARIO: «Estoy orgulloso del Mercadona que estuvo abierto toda la noche por el incendio»

El devastador incendio que ha calcinado varios edificios en Valencia ha dejado al menos seis muertos y varios desaparecidos. En apenas siete minutos, las llamas devoraron el edificio, del que sólo ha quedado el esqueleto. Cientos de valencianos se han volcado con las víctimas, que lo han perdido todo en cuestión de minutos, incluso un local de Mercadona se mantuvo abierto durante toda la noche para abastecer a los equipos de emergencias.

Juan Roig, presidente de Mercadona, ha asegurado en unas declaraciones para OKDIARIO que se siente «muy orgulloso de los trabajadores y directivos que tomaron la decisión» de mantener abierto un supermercado cercano al edificio calcinado, para abastecer a los equipos de emergencia. «Es lo que tocaba hacer», ha señalado.

La decisión de ayudar a los vecinos y a los servicios de emergencias no fue suya, así lo ha confirmado ante los micrófonos de este periódico: «No he dejado yo el Mercadona abierto durante toda la noche, han sido los directivos de Mercadona y los trabajadores los que tomaron la decisión aplicando nuestro modelo. Es lo que tocaba hacer y me siento muy orgulloso de los trabajadores, dentro de la desgracia que es esto».

Además, dos trabajadores de este supermercado se han visto afectados por este terrible incendio. Y aunque ninguno se encuentra entre los heridos y desaparecidos, ambos han perdido sus viviendas. «Hay dos trabajadores de Mercadona que se han quedado sin piso, vivían aquí y uno de ellos estaba dentro y cuando empezó el fuego abrió la puerta y se encontró todo lleno de humo», cuenta a este periódico el presidente de Mercadona.

Los ciudadanos se vuelcan con ayudas

Cientos de valencianos se han volcado con los vecinos afectados por el terrible incendio en el edificio. Desde la asociación Valientes han habilitado varios locales para llenarnos de ropa, comida y útiles a repartir entre las víctimas. El centro ha permanecido abierto durante toda la mañana del viernes, y no ha parado de llegar gente a dejar ropa, alimentos, pañales y cientos de utensilios.

Además, algunos vecinos de localidades cercanas no han dudado en coger el coche y desplazarse hasta la zona afectada para poder ayudar a las víctimas. Manuel, un hombre que ha hablado para OKDIARIO aseguraba a nuestros micrófonos que ha viajado 45 kilómetros junto a su mujer para llevar comida y ropa a los locales habilitados.

Seis personas fallecidas

Un niño de dos años y un bebé de apenas dos semanas y sus padres se encuentran entre los seis fallecidos por el incendio que ha calcinado un edificio de 14 plantas en Valencia, según han informado fuentes de las investigaciones. Las otras dos personas que han perdido la vida son dos ancianos que vivían en el edificio junto a su mascota.

Los últimos datos que ha ofrecido el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, arrojan que, hasta ahora, también hay, al menos, 14 personas en paradero desconocido. A su vez, hay otras 15 heridas, pero no se teme por su vida. Entre esas personas, están 7 bomberos que sufrieron daños durante las labores de rescate y de extinción del incendio.

La mayoría de los vecinos pudieron abandonar el edifico conforme iba desarrollándose el incendio y otros fueron rescatados por los bomberos. Según el medio Las Provincias, la familia desaparecida podría haber intentado refugiarse en el baño de su vivienda ante el avance de las llamas, que sorprendió a los dos adultos y a los niños, el de dos años y el de apenas dos semanas. La familia estuvo mandando mensajes a sus allegados a través de WhatsApp pidiendo auxilio.