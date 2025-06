Un incendio calcina la fábrica de LEA de Vitoria

Un incendio ha calcinado la fábrica de LEA en Vitoria, dejando llamas de varios metros, una gran columna de humo negro y diversas explosiones. Por el momento, según fuentes municipales, no se ha registrado ninguna víctima.

La columna de humo es visible desde larga distancia y el Ayuntamiento ha activado el plan de emergencia municipal que contempla, entre otras medidas, la evacuación de instalaciones anexas. El origen del incendio ha podido estar en las labores que llevaba a cabo un camión cisterna con producto químico.

Los equipos de bomberos de Vitoria-Gasteiz, con apoyo del servicio de extinción de incendios de la Diputación Foral de Álava están trabajando en controlar el incendio, según ha informado el servicio de Emergencias, y desde el Ayuntamiento se ha solicitado la colaboración del parque de Nanclares. Su labor se está concentrando en evitar «que las llamas se extiendan a unos depósitos de oxígeno existentes en la fábrica», han subrayado.

El personal de la fábrica ha abandonado las instalaciones y tanto el departamento de Seguridad del Ayuntamiento de Vitoria como SOS Deiak ha solicitado a la ciudadanía que no se desplace a la zona «si no es estrictamente necesario», al mismo tiempo que recomienda al vecindario del entorno próximo a la fabrica, en el barrio de Abetxuko, que no salga de sus casas y que mantenga las ventanas cerradas debido al humo que se está ocasionando.