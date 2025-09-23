Hallan muerto con un tiro en la cabeza a un empresario de Dos Hermanas (Sevilla) en República Dominicana

Un empresario de Dos Hermanas (Sevilla), propietario de un vivero en la localidad, fue encontrado muerto con un tiro en la cabeza este fin de semana en República Dominicana. El hombre, identificado como Antonio Jiménez López, fue asesinado a tiros y hallado sin vida en el interior de una camioneta estacionada en la comunidad de Palo Damajagua, en el Distrito Municipal Maizal de dicho país, según han confirmado fuentes locales.

El suceso tuvo lugar en una zona apartada de la República Dominicana, donde intervinieron agentes del Ministerio Público y la Policía Nacional dominicana. Por el momento, las autoridades de República Dominicana no han proporcionado detalles adicionales sobre las circunstancias del crimen del empresario de Dos Hermanas, que se encuentra bajo investigación para esclarecer los motivos y posibles responsables del asesinato, según informó el diario sevillano Cadena DH.

Según ha explicado la forense de República Dominicana que inspeccionó el cadáver del empresario de Dos Hermanas, la muerte se debió a una hipoxia cerebral por hemorragia externa y la víctima llevaba muerta entre 11 y 20 horas cuando se encontró. La foreense atendió a los medios locales dominicanos en el mismo lugar de los hechos. El vehículo en el que fue hallado el cadáver se encontraba en un camino en una zona rural.

Este trágico evento ha generado conmoción en Dos Hermanas, donde el empresario era conocido por su actividad en el sector de los viveros. Las autoridades dominicanas continúan trabajando para determinar si el crimen está relacionado con un robo, un ajuste de cuentas u otros motivos, aunque no se han hecho públicos más datos al respecto.

La comunidad de Dos Hermanas espera más información sobre el caso, mientras las investigaciones avanzan para esclarecer este lamentable suceso.